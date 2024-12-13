Dying Light: The Beast se montre largement, avec une fenêtre de sortie et des images inédites

Quelques mois après son annonce surprise, Dying Light: The Beast a, comme attendu, fait un petit passage lors des Game Awards, pour dévoiler une nouvelle bande-annonce.
Après avoir teasé sa présence, Dying Light: The Beast
était attendu lors de la cérémonie des Game Awards par tous les amateurs de la série, d'autant plus qu'il marquera le retour de Kyle Crane
, personnage très apprécié.
Quoi qu'il en soit, nous avons pu découvrir un nouveau trailer, qui nous apprend peu de choses, mais qui dévoile une fenêtre de sortie.
Bande-annonce pour Dying Light: The Beast, qui sortira cet été
Nous savions que le titre devait sortir cette année, mais il a été confirmé que Dying Light: The Beast arrivera durant cet été 2025
.
La bande-annonce met en avant Kyle Crane, mais aussi le Baron, un antagoniste ayant mené quelques expériences sur celui-ci pendant qu'il a été emprisonné
. Nous voyons aussi un environnement légèrement différent de ce que nous avons connu jusqu'à maintenant dans la série, plus boisé et verdoyant que dans Dying Light, puisque du temps a passé (environ 13 ans).
Évidemment, de nombreux zombies sont de la partie, et nous apercevons quelques-unes des très nombreuses armes qui seront disponibles pour les éliminer, eux qui seront toujours aussi dangereux.
Rendez-vous donc cet été pour découvrir Dying Light: The Beast, qui sera gratuit pour les possesseurs de la version ultimate Dying Light 2 Stay Human
. Sa sortie est prévue sur PC, PlayStation et Xbox.
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