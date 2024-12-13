Dying Light: The Beast se montre largement, avec une fenêtre de sortie et des images inédites

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 décembre 2024 à 04h04
Quelques mois après son annonce surprise, Dying Light: The Beast a, comme attendu, fait un petit passage lors des Game Awards, pour dévoiler une nouvelle bande-annonce.
Dying Light: The Beast se montre largement, avec une fenêtre de sortie et des images inédites
Après avoir teasé sa présence, Dying Light: The Beast était attendu lors de la cérémonie des Game Awards par tous les amateurs de la série, d'autant plus qu'il marquera le retour de Kyle Crane, personnage très apprécié. 

Quoi qu'il en soit, nous avons pu découvrir un nouveau trailer, qui nous apprend peu de choses, mais qui dévoile une fenêtre de sortie.

Bande-annonce pour Dying Light: The Beast, qui sortira cet été

Nous savions que le titre devait sortir cette année, mais il a été confirmé que Dying Light: The Beast arrivera durant cet été 2025.

La bande-annonce met en avant Kyle Crane, mais aussi le Baron, un antagoniste ayant mené quelques expériences sur celui-ci pendant qu'il a été emprisonné. Nous voyons aussi un environnement légèrement différent de ce que nous avons connu jusqu'à maintenant dans la série, plus boisé et verdoyant que dans Dying Light, puisque du temps a passé (environ 13 ans). 

Évidemment, de nombreux zombies sont de la partie, et nous apercevons quelques-unes des très nombreuses armes qui seront disponibles pour les éliminer, eux qui seront toujours aussi dangereux.

Miniature vidéo

Rendez-vous donc cet été pour découvrir Dying Light: The Beast, qui sera gratuit pour les possesseurs de la version ultimate Dying Light 2 Stay Human. Sa sortie est prévue sur PC, PlayStation et Xbox.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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