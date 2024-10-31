Dying Light: The Beast proposera une carte moins vaste que Dying Light 2

Mauvaise nouvelle pour les fans de Dying Light: The Beast. Il a été confirmé que la carte de ce nouvel opus serait moins étendue que celle de Dying Light 2. Mais elle offrira plus de liberté.
Développé par Techland, Dying Light: The Beast
avait été pensé à l'origine comme un DLC pour Dying Light 2: Stay Human. Même s'il est devenu un titre à part entière, le jeu est régulièrement comparé avec ce dernier. D'ailleurs, le fait qu'il était un contenu additionnel impacte certains éléments, à commencer par la taille de la carte. Sans grande surprise, celle-ci sera beaucoup moins étendue que dans Dying Light 2. Néanmoins, Tymon Smektala (le directeur de la franchise) a récemment partagé des détails sur la nouvelle région à explorer et ses possibilités.
Dying Light: The Beast vous fera explorer la vallée de Castor Woods
Dans une interview donnée au média américain Gaming Bolt
, Tymon Smektala a confirmé que la région que les joueurs pourront explorer (celle de Castor Woods) sera plus détaillée et plus riche en secrets que celle de Villedor. Le directeur de la saga a ajouté qu'il s'agirait d'une « vallée rurale et boisée avec quelques biomes différents, allant du parc national aux zones industrielles. L'accent est mis sur la narration environnementale, avec des secrets, des chemins cachés et une histoire tissée dans le paysage, chaque partie de la carte étant réalisée à la main par nos artistes.
»
Concrètement, cette carte moins vaste poussera les joueurs à en explorer chaque recoin.
De plus, Tymon Smektala a précisé que la curiosité et la découverte des mystères cachés seraient récompensées. Si l'atmosphère très urbaine des précédents opus est remplacée par une forêt sinistre, le parkour sera toujours de la partie
. Il faudra donc exploiter l'agilité de votre personnage pour franchir des arbres tombés au sol, gravir des rochers ou vous échapper. En bonus, le personnage de Dying Light: The Beast pourra conduire des véhicules.
De quoi faciliter les déplacements entre les différentes zones de Castor Woods et donner envie de percer tous ses secrets.
Dying Light: The Beast ne possède pas encore de date de sortie, mais il est attendu sur plusieurs plateformes, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
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