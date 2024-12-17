Dying Light: The Beast : Plusieurs changements apportés au titre grâce aux retours des joueurs

Dans le cadre d'une interview donnée pendant les Game Awards 2024, Tymon Smektała a donné quelques précisions sur ce qui attend les joueurs dans Dying Light: The Beast.
Une partie de l'équipe de Techland, en charge du développement de Dying Light: The Beast
, était présente lors de la cérémonie des Game Awards 2024. Les journalistes du média américain PCGamesN
ont donc profité de l'occasion pour recueillir quelques informations sur le titre. Tymon Smektała, directeur de la franchise Dying Light, a accepté de répondre à quelques questions concernant le titre à venir.
À l'origine pensé comme un DLC de Dying Light 2, l'opus The Beast sera finalement une aventure à part entière. Cependant, pour proposer la meilleure expérience de jeu possible, Tymon Smektała a rappelé lors de cet entretien l'importance des retours des joueurs dans le développement des mécaniques de jeu.
L'expérience et les retours des joueurs sur Dying Light 2 comme référence pour améliorer Dying Light: The Beast
En effet, Dying Light: The Beast est un FPS, tout comme les précédents opus. Cependant, la vue à la première personne disparait pendant les phases de conduite,
où elle passe en vue à la troisième personne. Cependant, les avis et les retours des joueurs ont poussé les développeurs à revoir leur copie sur ce détail.
Tymon Smektala explique que « Nous pensions que cela permettait aux utilisateurs d'avoir une meilleure conscience de l'environnement et qu'il était donc plus facile de se diriger. Mais ensuite, nous avons eu beaucoup de retours de nos joueurs qui nous ont dit qu'en fait, ils aimeraient bien essayer les véhicules à la première personne et s'immerger davantage, et continuer l'immersion qu'ils ont lorsqu'ils jouent à pied.
».
Ce changement a déjà été opéré
et est même visible dans la dernière vidéo de gameplay du titre. Techland tient à proposer une aventure qui plait au plus grand nombre. Son directeur l'a d'ailleurs rappelé au cours de cet entretien, en précisant que :
C'est un jeu que nous partageons avec des dizaines de millions de personnes. Nous avons donc besoin d'entendre leurs voix également.
Tous les commentaires contribuent donc au développement de Dying Light: The Beast. Ils continuent encore, à l'heure actuelle, d'impacter de manière positive le gameplay du titre. À l'époque, le passage à un nouveau moteur avait chamboulé la physique de l'environnement
de Dying Light 2. Mais la communauté avait perçu un vrai manque de sophistication et de réalisme. Ce problème sera corrigé dans l'opus The Beast
en peaufinant les mouvements des joueurs, les réactions des zombies, le système de compétence et plus encore.
Dying Light: The Beast est prévu pour l'été 2025, sans date de sortie précise à l'heure où ces lignes sont écrites. Il sera disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One et si vous possédez la version Ultimate de Dying Light 2, vous pourrez profiter du jeu gratuitement dès sa sortie.
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