Dying Light: The Beast : Plusieurs changements apportés au titre grâce aux retours des joueurs

Dying Light : The Beast est un survival-horror développé par Techland, disponible le 19 septembre 2025 sur PC et consoles. Incarnez Kyle Crane dans une vallée forestière, combinez parkour et armes à feu, activez le mode Bestial, et survivez en solo ou à quatre en coop. Une expérience narrative riche de 20 h, complétée par du contenu additionnel jusqu'à 30 h.