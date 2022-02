Dying Light 2 : Un lancement réussi avec 3 millions de joueurs en une semaine

Thank you to the 3 million unique players who experienced Dying Light 2 Stay Human during the first weekend of the game launch🙏❤️#StayHuman #DyingLight2 pic.twitter.com/MCFb8lUcmh — Dying Light (@DyingLightGame) February 11, 2022

PC Édition Standard → 52,69 € au lieu de 59,99 €, soit 12 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sorti le 4 février dernier, Dying Light 2 Stay Human, de son nom complet, a très bien réussi son lancement. Trois jours après son arrivée, nous apprenions déjà que le deuxième opus de la licence Dying Light avait des chiffres plus que conséquents : 169,287 joueurs et joueuses ont simultanément lancé le jeu sur la plateforme Steam, le jour de sa sortie officielle . Ce sont désormais de nouveaux chiffres, prouvant, encore une fois, son succès, qui ont été partagés.En effet, c'est sur le compte officiel Twitter DyingLight Game que nous apprenons la nouvelle : lors de la semaine suivant son lancement officiel, soit du 4 au 11 février,. Ce qui est plutôt conséquent et montre à quel point le jeu est plébiscité par les joueurs et joueuses. Il y a fort à parier que ces statistiques grimperont encore, dans les prochains jours, voire semaines. D'ailleurs, les développeurs n'abandonnent pas pour autant leur titre et travaillent actuellement sur de plus amples mises à jour et correctifs, afin de rectifier certains problèmes et soucis techniques rencontrés par leur communauté. Notre test est d'ailleurs disponible si vous voulez vous faire un avis avant de passer à l'achat. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :