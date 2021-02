Dying Light 2 : Son développement serait chaotique selon une enquête

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Suite au succès de Dying Light (qui reçoit d'ailleurs encore du nouveau contenu), l'annonce d'une suite en juin 2018 avait été remarquablement bien reçue et nombreux sont les joueurs à l'attendre impatiemment. Malheureusement, depuis plus d'un an, Techland, en charge de son développement, s'est montré assez peu loquace, ce qui a poussé la communauté à se questionner sur le projet. Les développeurs ont tenu à rassurer les joueurs en indiquant que de nouvelles informations seraient partagées très vite , seulement une récente enquête met le doigt sur une ambiance interne chaotique.Selon The Gamer , qui se serait entretenu avec plusieurs membres du studio,. L'une des sources affirme d'ailleurs que « ce qu'il se passe à Techland est juste un chaos total ». Selon une autre source, un travail approuvé peut parfois être fait encore et encore « juste parce que le PDG (Paweł Marchewka) a changé d'avis après avoir vu quelque chose sur Internet », celui-ci ayant parfois des réactions crues.Ce climat instable aurait qui plus est encouragé de nombreux employés à démissionner. Ce serait, sur les 400 qui composent Techland. Bien évidemment, le studio aurait tenté de mettre de l'ordre dans tout cela, en recrutant des personnes expérimentées, mais cela aurait échoué, puisque ces mêmes personnes seraient vite parties. De ce fait,, le studio n'ayant « aucune idée de ce que sera le jeu final ni l'histoire », les changements étant nombreux.Le rapport de The Gamer permet également à Paweł Marchewka de s'exprimer sur divers points, dont certaines de ces accusations, qu'il conteste ou minimise pour la plupart. Bien qu'il faille toujours prendre de ce genre de nouvelle avec des pincettes,, et la crise sanitaire n'aide en rien. Si la situation ne s'arrange pas, nous pourrions ne pas le voir débarquer avant un certain temps.