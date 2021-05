Dying Light 2 proposera « beaucoup plus » d'événements en monde ouvert que dans le premier

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Après de longs mois de silence, le studio polonais Techland nous partage de plus en plus de détails à propos de, bien que celui-ci soit encore assez mystérieux. Après avoir annoncé qu' aucun personnage du premier épisode ne serait de retour , mais que plusieurs références se glisseront dans l'histoire, nous apprenons, toujours dans la même session de questions-réponses, que les événements en monde ouvert, apparaissant de manière aléatoire,Julia Szynkaruk, productrice sur le titre, a affirmé que « oui, il y aura beaucoup plus d'événements en monde ouvert dans Dying Light 2 », expliquant ensuite que nous seulement nous aurons un monde encore plus vivant, avec des rencontres à chaque coin de rue, mais de nouveaux lieux spéciaux feront leur apparition, comme « les GRE Quaratines ou les Lieux sombres. » Cela nous promet donc de nombreuses activités annexes, en plus des missions, en espérant qu'elles soient assez diverses, comme cela pouvait l'être dans le premier épisode, sorti en 2015.Enfin, concernant les autres points importants de cet AMA, le concepteur principal du jeu, Tymon Smektała, explique que ce monde est tellement dangereux que. Il balaye également la possibilité de lancer une histoire d'amour avec un personnage, ce dont nous ne nous plaindrons pas.Pour rappel, la sortie deest toujours programmée pour cette année, sur PC, PlayStation 4 et 5 ainsi que sur Xbox One et Series.