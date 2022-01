Dying Light 2 proposera 500 pièces d'équipement et se montre en vidéo avec le Ray Tracing

There are over 500 different items you can equip in Dying Light 2 Stay Human. Talk about gearing up! #DyingLight2 pic.twitter.com/2RQMA79lcJ — Dying Light (@DyingLightGame) December 31, 2021

L'année 2022 s'annonce passionnante en matière de sorite vidéoludique et le mois de février commencera d'ailleurs en fanfare avec, qui se veut ambitieux. Pour le rappeler, Techland n'hésite pas à nous partager, de temps à autre, quelques détails, comme le fait que. D'après l'image, ces équipements ne concernent que ceux du personnage, afin d'avoir une meilleure amure et quelques avantages, à l'instar du premier épisode. Ici, nous pourrons équiper des objets à six endroits différents, torse, bracelets, tête, gants, pantalon et chaussures.De fait, vous devriez normalement être amené à modifier très souvent votre équipement, afin qu'il soit toujours performant et en accord avec votre progression. Naturellement, ces équipements vous donneront un certain style, puisqu'il faut bien avouer que même pour affronter des morts-vivants, la classe a toujours une importance.En parallèle,, pour un résultat qui nous en met plein les yeux. Espérons que le rendu final, sur nos ordinateurs et consoles, soit aussi bluffant que fût Dying Light en 2015, lors de son lancement.Nous rappelons que, de son nom complet, arrivera le 4 février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Du gameplay sur l'ancienne génération de consoles sera d'ailleurs bientôt montré . Vous pouvez par ailleurs d'ores et déjà l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire