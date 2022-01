Dying Light 2 présente ses arbres de compétences pour le parkour et le combat

Instant Gaming, vous le proposant sur PC pour la somme de 41,49 € au lieu de 59,99 €, soit 31 % de réduction.

Dying Light 2 se veut innovant sur plusieurs points et l'évolution du personnage en fait bien évidemment partie. Dans ce nouvel épisode, le parkour et les combats seront deux choses très importantes, sans qui il ne serait tout simplement pas possible de survivre dans ce monde ravagé par les morts-vivants. Pour progresser dans un domaine et débloquer de nouvelles compétences, vous n'avez rien d'autre à faire qu'à jouer, comme dans le premier épisode. Grimper, sauter, combattre, plus les actions effectuées seront difficiles, plus le gain en expérience sera important. Vous pouvez également terminer des quêtes pour remplir les barres d'expérience. Côté compétences, vous pourrez débloquer divers bonus, pour vous déplacer plus vite ou combattre avec des mouvements plus originaux. Techland précise qu'il y a « beaucoup de combinaisons » afin que chaque joueur puisse trouver son bonheur. Comme l'expliquent les développeurs, vous pourrez donc vous déplacer plus vite, sauter plus loin ou encore faire des doubles sauts côté parkour, alors qu'au niveau des combats, les compétences débloquées et activées vous permettront de projeter les ennemis ou donner un coup de tête à ceux gisant au sol pour les tuer instantanément. Nous rappelons que Dying Light 2 arrivera le 4 février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.