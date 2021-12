Dying Light 2 passe Gold, il ne devrait plus être retardé

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Voilà une nouvelle qui ravira celles et ceux qui attendent de pied ferme Dying Light 2. Trois ans et demi après son annonce, lors de l'E3 2018, et après plusieurs reports,, dernière étape importante lors du développement d'un jeu. Ce statut signifie que le jeu est désormais prêt à être mis sur disques, lesquels seront ensuite expédiés aux quatre coins du monde, dans les différents magasins.À un peu plus de deux mois de la sortie de, c'est donc une très bonne nouvelle pour les joueurs, mais également les développeurs, contents d'approcher la sortie tant attendue du titre. « Nous sommes très enthousiastes à ce sujet et maintenant nous pouvons vraiment sentir que cela se réalise de manière concrète ! Après tant d'années de travail acharné, nous attendons fièrement la sortie de Dying Light 2 Stay Human » a expliqué Tymon Smektała, lead Game Designer.Cependant, être passé Gold ne veut pas dire que les équipes ont fini leur travail, bien au contraire. Techland va justement entrer dans la dernière ligne droite, mais le fait que Dying Light 2 soit Gold reste « un excellent signe », ce qui limite aussi drastiquement les chances de le voir être de nouveau reporté. Parmi les choses qui restent à faire,Rendez-vous donc dès le 4 février 2022 pour découvrirsur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. D'ailleurs, le studio a récemment expliqué que les premières heures de jeu seront plus faciles que dans Dying Light premier du nom