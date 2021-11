Dying Light 2 : Les premières heures de jeu seront un peu plus faciles que Dying Light

Nous avons eu beaucoup de retours sur le premier jeu, des gens qui disaient « Hé, c'est difficile d'entrer dans Dying Light ». En fait, c'était voulu. Les joueurs devaient se sentir faibles et sans défense. À un moment donné, ils réalisent « Hé, maintenant je suis plus fort, je peux surmonter ces obstacles. »

, malgré ses différents reports. Techland a d'ailleurs affirmé que le jeu avait été annoncé trop tôt (en juin 2018). Cependant, ces problèmes n'empêchent pas les développeurs de nous en dévoiler un peu plus de temps à autre sur le jeu de survie en monde ouvert, qui sera une suite du premier épisode, mais avec de nombreuses particularités.Déjà, la zone sera différente, puisque nous ne nous trouvons plus à Harran, et surtout, nous avons fait un bond dans le futur de plusieurs années, ce qui a drastiquement réduit les ressources. Les armes à feu sont très rares et les survivants doivent user encore plus de l'artisanat pour se défendre. D'ailleurs, la population a envahi les toits, plus sûrs que le sol. Néanmoins, malgré tout cela,, qui pouvait surprendre étant donné que nous étions lâchés sans défense dans les rues remplies de morts-vivants, comme l'a expliqué Tymon Smektała dans un entretien avec PCGamesN . Toutefois, si vous faites partie des joueurs qui ont particulièrement apprécié cette difficulté, un mode de jeu hardcore sera disponible, avec « le même niveau de défi ».arrivera, pour rappel, le 4 février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series (jouable sur Nintendo Switch grâce au Cloud Gaming). Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire