Dying Light 2 partage un aperçu de sa roadmap

Une première roadmap pour Dying Light 2

Dans quelques jours, nous pourrons enfin mettre la main sur Dying Light 2 et découvrir cette nouvelle histoire, après une longue attente. D'ailleurs, pour que nous n'oubliions pas que cette sortie est imminente, Techland nous inonde d'informations ces derniers jours. Après avoir appris que le contenu post-lancement serait assez long, puisque de nouvelles choses seront implantées pendant au moins cinq ans, le studio polonais a décidé de dévoiler ce qui arrivera d'ici le mois de juin. Nous pouvons donc voir que dans la foulée de la sortie du jeu, un premier pack de skins arrivera, basé sur les factions disponibles. Ensuite, en mars, un premier événement proposant des challenges sera lancé, suivi en avril par une série d'événements sur les mutants infectés. La deuxième série de challenges sera introduite en mai, avant de laisser place au premier DLC, en juin. Il est compris dans les éditions Deluxe et Ultimate. Pour le reste, au moins un autre DLC basé sur l'histoire sera introduit, tout comme du contenu en jeu (armes et ennemis notamment) et divers événements. Nous aurons l'occasion d'en savoir un peu plus à ce sujet au moment venu. En attendant, nous rappelons que Dying Light 2 arrivera le 4 février, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.