Dying Light 2 montre une quinzaine de minutes de gameplay, et précise certaines informations

arrivera, enfin, au début du mois de février 2022, et Techland ne manque pas une occasion pour nous présenter son jeu de survie, attendu par toute une communauté, qui avait largement apprécié le premier épisode. Malgré les différents reports,, s'arrêtant sur certains aspects du jeu.Plusieurs points sont abordés dans celle-ci, comme vous pourrez le voir dans la vidéo ci-dessous. Premièrement, le parkour, qui est toujours présent, est plus amplement présenté. Les joueurs pourront se déplacer sans souci en sautant de toit en toit et de rebord en rebord, ou en grimpant sur certaines parois, avec, en prime, un parachute pour les plus longues distances. Il y a quelque temps, Techland nous avait promis que certains choix pourraient être faits, lesquels auraient un impact sur la suite de l'histoire. Point brièvement abordé lors d'une mission,Les affrontements avec les zombies sont cependant rares dans ce nouvel extrait, mais des combats contre d'autres humains sont montrés, avec des armes de mêlée puissantes, puisque les armes à feu ont disparu, étant donné que les événements se déroulent 22 ans après le premier épisode et que celles-ci sont devenues introuvables ou sont tout simplement inutilisables. Un aperçu de l'actrice Rosario Dawson est également visible.arrivera, pour rappel, le 4 février 2021, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Le titre vient d'ailleurs de passer Gold , une excellente nouvelle puisque cela veut dire que le développement avance bien et qu'il ne devrait plus subir de report. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire