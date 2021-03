Dying Light 2 a été annoncé « trop tôt » selon Techland

Afaik the definition of a dev hell requires the game to not make any development progress, while DL2 keeps moving forward, we announced the game too early but it's far from being in a dev hell :P — Dying Light (@DyingLightGame) March 12, 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Depuis son annonce,, notamment parce que le premier épisode, sorti en 2015, avait été très bien accueilli par la critique. Les joueurs sont très vite tombés sous le charme de ce monde ouvert post-apocalyptique et sa façon de se déplacer, et continuent encore d'y jouer plusieurs années après son lancement.C'est en juin 2018, à l'occasion de l'E3 de cette année, que nous avions découvert qu'un nouvel opus était en développement et, un an plus tard, nous avions appris qu'il allait débarquer au début de l'année 2020. Seulement, le titre a été repoussé, en partie à cause du COVID, à une date indéterminée et depuis plus d'un an, aucune nouvelle n'a été donnée, si ce n'est quelques rumeurs qui ont surgi sur la toile.Si aucune date de sortie ne sera partagée, de nombreux détails sur l'avancée du projet sont attendus, lequel semble d'ailleurs avoir fait des progrès, selon le compte Twitter du jeu. Il explique, en répondant à un utilisateur du réseau social inquiet quant à la possibilité de faire face à un Cyberpunk 2077 bis suite aux rumeurs de développement chaotique, que ce n'est pas le cas, puisque le développement continue d'avancer. Il précise également que « nous avons annoncé le jeu trop tôt, mais c'est loin d'être un développement infernal », ce qui pourrait rassurer les futurs joueurs.Rendez-vous donc ce 17 mars pour avoir de nouvelles informations à propos de Dying Light 2 . Une nouvelle bande-annonce et de nouveaux détails sont attendus.