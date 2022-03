Dying Light 2 : Les développeurs réfléchissent à ajouter le New Game Plus

NG+ is an option we're seriously thinking about, but it's too early to promise anything yet. — Dying Light (@DyingLightGame) March 4, 2022

Les développeurs de chez Techland ont déclaré vouloir suivre Dying Light 2 pendant de nombreuses années, que ce soit en ajoutant du nouveau contenu via des mises à jour ou en corrigeant certains problèmes techniques. Alors que Dying Light 2 est sorti il y a peu de temps au moment où nous écrivons ces lignes, au début du mois de février, il se pourrait bien que le titre accueille, dans un futur plus ou moins proche, l'option New Game Plus.En effet,. Un utilisateur de Twitter, du nom d'Antonio 97458023, a récemment répondu à un post du compte officiel Dying Light Game, en demandant l'ajout de cette option. Commentaire qui n'est pas resté sans réponse, car Techland a déclaré : « Le NG+ est une option à laquelle nous réfléchissons sérieusement, mais il est encore trop tôt pour promettre quoi que ce soit ».Si l'ajout de l'option New Game Plus, permettant de relancer une partie tout en conservant ses compétences et ses équipements, est une bonne idée,. Il faut donc prendre son mal en patience et attendre une nouvelle communication officielle de leur part, afin de savoir si oui ou non l'option arrivera bien sur Dying Light 2, et surtout quand elle sortira. Notre test est d'ailleurs disponible si vous voulez vous faire un avis avant de passer à l'achat. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :