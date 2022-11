Dying Light 2 : Le DLC Bloody Ties se dévoile davantage

Une nouvelle vidéo présente le DLC Bloody Ties de Dying Light 2

C'est le 10 novembre prochain queaccueillera son tout premier DLC narratif, intitulé « Bloody Ties ». D'ailleurs, le studio de développement, récemment,à propos de l'aventure proposée à travers ce contenu additionnel.Le dernier épisode en date de Dying 2 Know nous a permis d'en savoir un peu plus au sujet du DLC narratif Bloody Ties, à venir sur Dying Light 2. Pour rappel, ce contenu additionnel nous invitera à découvrir un tout nouveau lieu, soit, qui est un ancien opéra transformé en arène. Anna Krzemien, concept artist chez Techland, précise : « [...] le Carnage Hall était un magnifique opéra. Il a été reconstruit et transformé en lieu d'affrontements avec des arènes, des spectacles sanglants et des duels [...] ».Pour autant, pour se rendre au Carnage Hall et participer aux combats, les joueurs et les joueuses devront tout d'abord « passer trois épreuves difficiles », précise le directeur narratif, Piotr Szymanek. Remarquons, également, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir terminé le jeu de base pour accéder au DLC. D'après les propos des développeurs, il suffit d'avoir accompli la quête « La seule issue ».Par ailleurs, ce DLC ne se contentera pas de proposer que des combats. Ce sera également l'occasion de découvrir de, tels qu'Astrid, Ciro ou encore le champion actuel de l'arène Le Crâne, et d'affronter de, entre autres. Heureusement, nous pourrons compter suret« Monica du massacre » (sorte de gantelet défensif qu'il sera possible de modifier), comme l'indique Tymon Smektala, le directeur de la franchise Dying Light.Pour finir, les joueurs et les joueuses qui auront précommandé Bloody Ties recevront automatiquement des bonus, notamment le « Pack Aristocrat ». Rappelons, encore une fois, queDying Light 2 est à retrouver sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Notre test est d'ailleurs disponible si vous voulez vous faire un avis avant de passer à l'achat.