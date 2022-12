Dying Light 2 : L'événement « Contes d'hiver » est disponible

L'événement « Contes d'hiver » de Dying Light 2, dates et détails

Pour les fêtes de fin d'année 2022, Techland a prévu un événement particulier, et à durée déterminée, sur Dying Light 2 . Celui-ci est nommé. D'ailleurs, le studio de développement en charge du titre a partagé des informations à ce sujet. Voici un récapitulatif.L'événement « Contes d'hiver » est, actuellement, disponible sur Dying Light 2, et ce. Ainsi, pendant quelques jours, les joueurs et les joueuses peuvent accomplirafin de « redonner de l'espoir lors des fêtes de fin d'année » et récupérer des. La description de cet événement est la suivante : « Des voleurs ont pris tous les bonbons de la City et leur apparence a muté suite à leur comportement cruel ». En effet, les infectés se sont transformés en « vilains Bolters, vilains Helpers et oncle Snow ».En outre, durant « Contes d'hiver », les joueurs peuvent rendre visite au, présent au Bazar. D'ailleurs en atteignant le niveau 5 de marchand et en apportant des cadeaux à Baka, ces derniers débloqueront. L'élémentpeut être obtenu en ramassant 20 cadeaux volés.Pour rappel, Dying Light 2 est à retrouver sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Notre test est d'ailleurs disponible si vous voulez vous faire un avis avant de passer à l'achat.