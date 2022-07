Dying Light 2 : L'événement « Bloody Summer » a débuté

Découpez un membre. Récompense : Jeton de Harper.

Découpez 300 membres. Récompense : Une nouvelle hache spéciale.

Tranchez 3 000 000 membres (résultat à obtenir avec l'ensemble de la communauté). Récompense : La tenue de Nightrunner.



Depuis le lancement officiel de Dying Light 2: Stay Human (de son nom complet), les développeurs de chez Techland ne cessent d'apporter de nouveaux contenus et correctifs sur le jeu. D'ailleurs, le studio s'est engagé à fournir un suivi, pendant cinq ans.Déjà, au cours du mois de juin, Dying Light avait accueilli son premier Chapitre gratuit, nommé « In the Footsteps of a Nightrunner », via le patch 1.4 . Celui-ci avait introduit un nouveau système de rang, des objets à débloquer, des primes, différents ennemis et missions. Sans oublier, une feature très attendue par les joueurs et les joueurs, soit le Mode Photo.Or, Techland ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et le prouve encore, aujourd'hui. En effet,vient d'arriver sur Dying Light 2. Disponible jusqu'au 7 juillet sur toutes les plateformes de jeu concernées,est « consacré au carnage, avec la possibilité de faire couler un maximum le sang de vos adversaires dans les rues de la City ». Sanglant, Bloody Summer invite donc à « découper des membres, trancher [ses] ennemis ». D'ailleurs, les joueurs pourront débloqueren menant des actions bien spécifiques :D'autres activités estivales doivent arriver sur Dying Light 2. Pour le moment, le studio Techland n'a pas donné de détails, à ce sujet. Mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés, dès que de plus amples informations seront disponibles. Notre test est d'ailleurs disponible si vous voulez vous faire un avis avant de passer à l'achat. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :