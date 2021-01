Dying Light 2 : L'Édition Collector en fuite

Boîte collector

Des stickers UV

Une lampe UV

Une figurine collector

Un art book et un steelbook

Une carte avec des emplacements secrets

Il y a environ pile un an,, pour permettre aux développeurs de nous livrer une expérience digne de ce nom, dans la lignée du premier épisode. Si Techland s'est depuis montré peu loquace, il a néanmoins promis des nouvelles informations pour cette année 2021 , avec, espérons, une sortie avant la fin de l'année. Nous pourrions d'ailleurs être sur le point d'en apprendre un peu plus, puisqu'un revendeur en ligne a, le temps d'un instant,Il n'aura pas fallu attendre très longtemps pour qu'une capture d'écran se retrouve ResetEra, permettant donc de voir ce que pourrait réserver cette édition spéciale. Comme l'atteste le cache de la page , et l'image qui s'y trouve, voici le contenu de l'Édition Collector de Dying Light 2, en plus du jeu :Selon xzone.cz, le prix de vente se situerait aux alentours de 200 euros, prix similaire à certaines éditions collector des jeux attendues ces dernières années, à l'image de celle de Cyberpunk 2077 qui était vendue 220 euros.Cette fuite pourrait signifier que le studio polonais partage assez vite de nouvelles informations, comme une date de sortie, attendue de tous. Dying Light 2 était, à la base, prévue pour arriver sur PC, PS4 et Xbox One, mais il n'est pas impossible qu'il débarque sur PS5 et Xbox Series, à l'instar du premier épisode