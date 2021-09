Dying Light 2 est (encore) reporté, cette fois en 2022

Instant Gaming, vous le proposant sur PC pour la somme de 41,49 € au lieu de 59,99 €, soit 31 % de réduction.

Compte tenu des diverses présentations deces derniers mois, d'abord à l'E3 puis ensuite lors de la gamescom avec, entre-temps, plusieurs vidéos partagées, nous ne nous attendions pas à une telle annonce. Toutefois,Le studio polonais, transparent avec la communauté, explique en effet que bien que dans la dernière ligne droite,. Actuellement en playtest, Dying Light 2 aurait fini son développement, mais des étapes importantes restent encore à faire, notamment au niveau de l'optimisation, ce qui est souvent fait peu de temps avant la sortie d'un jeu., ce qui libère une petite place pour cette fin d'année à tous les amateurs de jeux vidéo qui avaient peur de ne pas pouvoir tout découvrir en temps et en heure.En contrepartie, Techland nous explique que les créateurs de contenu et la presse auront accès à une partie du jeu pour une preview, afin de partager aux joueurs un premier ressenti de l'expérience de survie qui se veut ambitieuse. D'ici à sa sortie, nous continuerons d'en savoir plus sur le jeu.est toujours prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaireRappelons également que le premier opus arrivera en cette fin d'année sur Nintendo Switch