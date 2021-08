Dying Light s'invite sur Nintendo Switch

It's happening! Dying Light Platinum Edition is coming to Nintendo Switch soon! pic.twitter.com/CFtmGUI6Dh — Dying Light (@DyingLightGame) August 26, 2021

Souvenez-vous, il y a quelques semaines, une fuite avançait que Techland était en train de travailler sur le portage depremier du nom sur Nintendo Switch,. Même si l'annonce avait très vite été supprimée, cela laissait penser que le portage allait bien voir le jour. Un mois plus tard,Cependant, cette annonce a été faite en toute sobriété,. Seule la nouvelle a été partagée, avec comme information supplémentaire qu'il s'agissait bel et bien de l'édition Platinium. En plus des DLC et des skins, les joueurs pourront profiter d'un guide du survivant, d'une carte et de stickers pour l'édition physique.Pour celles et ceux qui n'auraient jamais entendu parler deet qui pourraient être intéressés par ce portage, sachez qu'il s'agit d'un jeu de survie post-apocalyptique en monde ouvert, dans lequel la ville d'Harran est plongée dans le chaos. Un virus transforme chaque infecté en zombie, et vous êtes parachuté dans cette ville dans le but de sauver les habitants. Vous vous lierez d'amitié avec certaines personnes et ferez en sorte que tout le monde ait une chance de survivre.Disponible depuis janvier 2015 sur PC et consoles, le titre a reçu de nombreux éloges. Une suite, Dying Light 2 , arrivera en fin d'année, sur PC, PlayStation et Xbox.