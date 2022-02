Dying Light 2 : Détails sur les prochaines mises à jour (60 FPS, DLSS, IA, Coop...)

Aperçu des prochaines mises à jour de Dying Light 2

PC

Ajouts et correctifs à venir

Correctif quant à différents bugs et crashs de jeu.

Correctif quant à diverses situations provoquant l'apparition d'écran noir.

Correctif quant à la duplication de corps ennemis IA en Coop'.

Améliorations de DLSS.

Correctif quant au problème rencontré par les joueurs concernant la vente d'objets auprès des revendeurs. Travail en cours Correctif quant aux problèmes de liaison avec la souris.

Ajout de la prise en charge des boutons personnalisés des souris.

Correctif quant au souci de boucle interminable causant la mort des joueurs.

Ajout de l'anglais en VO, si la langue locale n'est pas l'anglais.

Ajouts de fichiers de sauvegarde supplémentaires.

Ajouts de paramètres vidéo.

Correctif quant au bug visuel dans la quête "Markers of Plague".

PS4 - PS5

Ajouts et correctifs à venir Correctif quant aux problèmes de stabilité de connexion.

Correctif quant aux problèmes de déconnexion en mode Coop'.

Correctif quant à différents bugs et crashs de jeu.

Correctif quant au problème rencontré par les joueurs concernant la vente d'objets auprès des revendeurs.

Correctif quant au problème avec le mode streamer : une musique n'étant pas muette.

Correctif quant à l'IA devenant immortelle dans de rares situations, en mode Coop'.

Correctif quant aux problèmes rencontrés lors d'une partie en furtif, en mode Coop'.

Correctif quant aux collisions et à l'IA bloquée dans les décors.

Ajustements visuels quant à l'IA.

Ajout d'améliorations de stabilité et équilibre du jeu.

Correctif quant au problème d'apparition des choix de dialogue rencontré par les partenaires, en mode Coop'.

Ajouts optimisant la performance globale.

Correctif quant aux soucis liés au voyage rapide, après avoir terminé le jeu.

Correctif quant aux problèmes provoquant l'apparition d'écran noir.

Correctif quant à la duplication de cadavres IA en mode Coop'.

Correctif quant aux soucis d'aliasing sur PS5. Travail en cours

Correctif concernant des problèmes liés à l'histoire.

Ajout de paramètres vidéo supplémentaires (y compris le Motion Blur).

Ajout de fichiers de sauvegarde supplémentaires.

Ajout de l'anglais en VO, si la langue locale n'est pas l'anglais.

Correctif quant au souci de boucle interminable causant la mort des joueurs.

Xbox One - Xbox Series

Ajouts et correctifs à venir

Correctif quant aux problèmes de stabilité de connexion.

Correctif quant aux problèmes de déconnexion en mode Coop'.

Correctif quant à différents bugs et crashs de jeu.

Correctif quant au problème rencontré par les joueurs concernant la vente d'objets auprès des revendeurs.

Activation du mode VRR 60+FPS sur Xbox Series X.

Correctif quant au problème avec le mode streamer : une musique n'étant pas muette

Correctif quant à l'IA devenant immortelle dans de rares situations, en mode Coop'.

Correctif quant aux problèmes rencontrés lors d'une partie en furtif, en mode Coop'.

Correctif quant aux collisions et à l'IA bloquée dans les décors.

Ajustements visuels quant à l'IA.

Ajout d'améliorations de stabilité et équilibre du jeu.

Correctif quant au problème d'apparition des choix de dialogue rencontré par les partenaires, en mode Coop'.

Ajouts optimisant la performance globale.

Correctif quant aux soucis liés au voyage rapide, après avoir terminé le jeu.

Correctif quant aux problèmes provoquant l'apparition d'écran noir.

Correctif quant à la duplication de cadavres IA en mode Coop'. Travail en cours

Correctif concernant des problèmes liés à l'histoire.

Ajout de paramètres vidéo supplémentaires (y compris le Motion Blur).

Ajout de fichiers de sauvegarde supplémentaires.

Ajout de l'anglais en VO, si la langue locale n'est pas l'anglais.Ajouts de fichiers de sauvegarde supplémentaires.

Correctif quant au souci de boucle interminable causant la mort des joueurs.

PC Édition Standard → 52,69 € au lieu de 59,99 €, soit 12 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Siconnaît un très bon lancement depuis sa sortie officielle et a su attirer beaucoup de joueurs et joueuses,. Après de multiples mises à jour et hotfix, les développeurs continuent leur travail afin de livrer une meilleure expérience sur le titre. D'ailleurs,Ainsi, ils ont détaillé tout le contenu des prochaines mises à jour, que ce soit sur consoles ou bien sur PC. Pour chaque plateforme, le studio a divisé les catégories en deux sections : ce qui va être ajouté et les points sur lesquels ils travaillent encore.Ces correctifs et ajouts devraient arriver la semaine prochaine, au plus tard.Là encore, ces correctifs et ajouts, détaillés ci-dessus, doivent arriver, au plus tard, la semaine prochaine. Notre test est d'ailleurs disponible si vous voulez vous faire un avis avant de passer à l'achat. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :