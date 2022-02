Dying Light 2 : Combien d'heures pour finir l'histoire ?

Quelle durée de vie pour Dying Light 2 ?

Finir l'histoire principale → Au moins 20 heures

→ Au moins 20 heures Finir l'histoire principale et les quêtes secondaires → entre 80 et 100 heures

→ entre 80 et 100 heures Atteindre le 100 % → Plusieurs centaines d'heures, peut dépasser les 500 heures (selon Techland)

PC Édition Standard → 52,69 € au lieu de 59,99 €, soit 12 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est disponible depuis ce 4 février, et permet de découvrir une toute nouvelle histoire, avec, cette fois-ci, Aiden comme protagoniste. Immergé dans un monde ouvert plus dangereux que le premier épisode, étant donné que la maladie a muté, mais aussi un monde plus grand, les activités et possibilités seront nombreuses dans Dying Light 2. C'est pour cela qu'une partie des joueurs se demandentTechland, le studio polonais en charge du développement, avait abordé le sujet avant la sortie du jeu, indiquant que pour obtenir tous les collectibles, terminer toutes les quêtes et découvrir tous les points spéciaux de la carte, cela pourrait prendre plusieurs centaines d'heures. Bien évidemment, celles et ceux qui ne souhaitent que se focaliser sur l'histoire principale, sans s'aventurer trop loin dans le jeu, n'auront pas besoin d'autant de temps pour venir à bout de Dying Light 2.Ainsi, selon vos objectifs, voici le temps de jeu estimé pour finir Dying light 2 :En d'autres termes, l'aventure s'annonce assez conséquente, même si vous vous concentrez uniquement sur l'arc narratif majeur. Libre à vous ensuite d'explorer un peu plus ce monde avec les quêtes secondaires, si ce monde horrifique n'a pas eu raison de vous. Enfin, sachez également que vous pouvez profiter d'une expérience différente grâce à la coopération, jusqu'à quatre joueurs, qui est disponible.est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series depuis ce 4 février 2022. Notre test est d'ailleurs disponible si vous voulez vous faire un avis avant de passer à l'achat. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :