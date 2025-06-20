Test Dune: Awakening : Un voyage fascinant mais imparfait au cœur d'Arrakis

Conclusion

8 Avec ses qualités indéniables en termes d'immersion, d'ambiance et de fidélité à l'univers, Dune: Awakening parvient sans mal à convaincre les amoureux du genre survival. L'exploration est fluide, tout comme la progression.



Malgré ses imperfections techniques et une certaine redondance dans le gameplay, il offre une expérience globalement riche et captivante qui mérite clairement d'être vécue, à condition d'accepter ses défauts et ses compromis.

+ L'univers fidèlement reproduit

+ L'ambiance

+ L'exploration et la progression

+ L'aspect survie