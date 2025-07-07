Dune: Awakening : Tous les changements de la mise à jour 1.1.15.0 du 7 juillet 2025

Dune: Awakening Codes (Août 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Dune: Awakening, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Patch notes de la mise à jour 1.1.15.0 de Dune: Awakening
Fonctionnalités et changements
Deep Desert, End Game et Landsraad
- Les ressources de tier 6 peuvent désormais être récoltées dans des zones plus étendues de la région PvE du Deep Desert.
- Un élément d'aléatoire a été ajouté au temps de réapparition des coffres à butin uniques dans le Deep Desert.
- Les composants d'artisanat de niveau Plastanium sont désormais répartis en fonction de leur lieu d'obtention (Imperial Testing Stations, Grottes, Épaves). Chaque lieu donne accès à sa propre sélection de composants.
- Il est désormais possible d'obtenir d'autres objets uniques dans le butin PvE du Deep Desert.
- Le taux d'apparition des champs moyens passe de 5 à 8, et celui des petits champs d'épice de 22 à 30.
- Le délai de sortie d'une zone de sécurité PvP passe de 5 à 30 secondes afin de prévenir le camping à la frontière et de laisser le temps aux joueurs PvP de défendre leur zone.
- Les tâches Landsraad ont été modifiées pour permettre que les contributions aux éliminations et livraisons soient prises en compte même après la fin d'une tâche, mais uniquement pour le score personnel du joueur. Le résultat de la faction gagnante et les votes de guilde ne sont pas affectés par les contributions effectuées après la fin de la tâche.
Autres
- Amélioration de la stabilité générale du jeu.
- Réduction des cas où le ver des sables pouvait pousser les véhicules sous le terrain.
- Ajout d'une alerte sonore lorsqu'un joueur entre ou sort d'une zone PvP.
Corrections
- Correction d'un problème lié au contrat de recrutement Harkonnen « Do you have what it takes? » qui pouvait rester bloqué si vous quittiez le dialogue avec Maxim Kazmir avant d'avoir sélectionné la ligne « It says here that you're looking for recruits ».
- Correction d'un problème où les récompenses de contrat tombaient au sol si votre inventaire était plein, ce qui pouvait vous faire perdre les objets. Désormais, les récompenses ne peuvent être récupérées que si vous avez assez d'espace dans l'inventaire.
- Correction d'un problème lié aux modules de véhicule qui ne se surlignaient pas correctement après avoir appliqué une variante de personnalisation.
- Correction d'un problème de chevauchement quant aux surfaces « pentashield ».
- Correction d'un exploit qui permettait de construire un véhicule en utilisant des objets provenant de l'inventaire d'un autre joueur.
commentaire (0)