Dune: Awakening s'offre sa plus grande mise à jour, avec des changements attendus

Funcom a déployé la plus importante mise à jour de l'histoire de son MMO de survie. Avec le Chapitre 3, le studio norvégien tente de corriger le tir en enrichissant considérablement le contenu de haut niveau et en supprimant certaines contraintes frustrantes pour reconquérir sa communauté.

Une fin de jeu métamorphosée pour les vétérans



















Qualité de vie et arsenal élargi

Édition Deluxe → 50,79 € au lieu de 70 €, soit 27 % de réduction.

→ au lieu de 70 €, soit 27 % de réduction. Édition Ultimate → 62,99 € au lieu de 90 €, soit 30 % de réduction.

C'est l'heure de vérité pour le titre de survie en monde ouvert inspiré de l'œuvre de Frank Herbert. Sept mois après un lancement qui a soufflé le chaud et le froid, Funcom abat une carte maîtresse avec le déploiement du Chapitre 3.Le principal reproche adressé àconcernait son endgame jugé trop léger. Les développeurs semblent avoir entendu l'appel en repensant totalement la progression au-delà du Tier 6. L'objectif est clair,. Le système de la Landsraad a été revu pour offrir des missions répétables augmentant le rang de faction et le statut auprès des Grandes Maisons.Mais c'est surtout l'ajout de dix nouvelles zones qui devrait changer la donne. Ces environnements incluent des défis en terrain ouvert et des stations de tests impériales, conçus spécifiquement pour mettre à l'épreuve les équipements les plus pointus. Pour les amateurs de narration, l'histoire reprend exactement là où le Chapitre 2 s'était arrêté, promettant des retrouvailles avec un ancien allié.La mise à jour introduit une nouvelle couche de profondeur RPG avec l'arrivée des spécialisations.. Cette mécanique vise à encourager la coopération et le commerce entre les joueurs.Le système d'augmentation vient compléter ce tableau. Les équipements de haut niveau peuvent être améliorés via des « Augments » fabriqués dans de nouvelles stations dédiées. Funcom précise d'ailleurs que « l'équipement augmenté peut être utilisé par tous les joueurs, favorisant ainsi les échanges entre ceux qui poursuivent des voies de progression différentes. »Outre le contenu pur, c'est une modification économique qui risque de ravir la communauté avec. Les joueurs n'auront plus à faire des allers-retours fastidieux vers les hubs sociaux pour payer leur loyer en Solaris, bien que la maintenance énergétique des structures reste nécessaire.Côté arsenal,, tandis que la Rapière a subi une refonte complète de ses animations et capacités défensives. Pour accompagner ces nouveautés gratuites,Reste à voir si ces ajouts massifs et le pack de ressources offert aux anciens joueurs suffiront à relancer durablement la machinesur la durée. Il est actuellement disponible sur PC et si vous ne possédez pas encore le MMO, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC :