Dune: Awakening : Les joueurs bravent l'impossible et chevauchent les vers des sables

Les vers des sables ne devaient pas être montables dans Dune: Awakening, le MMO de survie de Funcom. Pourtant, certains joueurs audacieux n'ont pas attendu l'accord des développeurs pour dompter Shai-Hulud et vivre leur propre aventure façon Paul Atréides.
Moment fort du deuxième film Dune, sorti en 2024 au cinéma, le chevauchement de vers des sables n'est, hélas, pas disponible dans Dune: Awakening
. Les joueurs, toujours aussi ingénieux et méthodique, ont néanmoins réussi à monter quelques ces vers, pour un résultat étonnant.
Une fonctionnalité absente, mais des joueurs déterminés
Lors du développement de Dune: Awakening
, Funcom avait envisagé la possibilité de chevaucher les légendaires vers des sables
. Toutefois, Joel Bylos, directeur créatif du jeu, avait expliqué dès l'an dernier à Eurogamer
que cette fonctionnalité n'avait finalement pas été intégrée pour des raisons techniques et scénaristiques
« techniquement trop coûteuses, cela nécessitait une vraie justification en jeu
», précisait Joel Bylos.
Malgré cette absence, certains joueurs téméraires comme SgtDolphin n'ont pas tardé à contourner cette limite pour vivre leur rêve de cavalier du désert.
Le pionnier audacieux
Grâce à un astucieux mélange de compétences et d'équipements, SgtDolphin a réussi l'impensable : attirer un ver des sables jusqu'à une dune, puis sauter courageusement sur son dos
. Un exploit immortalisé en vidéo et partagé sur Reddit
, suscitant immédiatement l'admiration de la communauté :
« Lisan al-Gaib ! Tel que prédit !
», s'enthousiasme la communauté devant la prouesse du joueur.
En utilisant notamment la compétence Bindu Sprint
des Bene Gesserit, permettant des déplacements ultra-rapides, couplée à un équipement spécial comme les modules lévitants ou les fameuses « Emperor's Wings », SgtDolphin a littéralement survolé la menace pour se poser sur la créature mythique.
Des possibilités surprenantes malgré les limites techniques
Si contrôler précisément le ver comme Paul Atréides et les Fremen reste impossible, l'exploit révèle néanmoins le potentiel inattendu du jeu. Un autre joueur confirme même avoir accidentellement « chevauché » brièvement un ver en conduisant son véhicule sur son dos. Une expérience terrifiante mais mémorable :
Je traversais tranquillement le désert, quand soudain un ver a surgi devant moi. J'ai à peine touché son dos, paniqué, et pris immédiatement la fuite.
Ces anecdotes amusantes soulignent à quel point Dune: Awakening réserve encore bien des surprises aux joueurs les plus créatifs et intrépides.
Funcom avait certes renoncé à cette fonctionnalité, mais les joueurs ont pris les choses en main pour en faire une réalité ludique et spectaculaire
. Reste à savoir si le studio décidera à terme d'intégrer officiellement la possibilité de chevaucher Shai-Hulud, inspiré par ces exploits improvisés.
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