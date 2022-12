Dune: Awakening, le MMO de survie, partage une nouvelle bande-annonce

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Il y a quelques mois, lors de la gamescom,, un MMO de survie en monde ouvert, ce qui n'a pas manqué d'attirer la curiosité de certains. Le titre s'est de nouveau montré lors de la cérémonie des Game Awards, avec cette fois-ci un peu plus d'images,Ce trailer dene nous donne pas une flopée d'informations, si ce n'est passer en revue certains des lieux dans lesquels les joueurs pourront se rendre, tout en nous montrant certaines références à l'univers de Dune, comme les tempêtes de sable ou les fameux véhicules, les ornithoptères, sans oublier ce qui fait la richesse d'Arrakis, l'Épice, qui sera au centre de tout.Mais pour donner plus envie aux joueurs de découvrir, de nombreux détails sont partagés sur sa page Steam, promettant une aventure partagée avec « des milliers de joueurs ». L'aventure débute lorsque vous vous retrouvez seul, en plein désert. Vous devrez survivre et ferez de nouvelles rencontres, issus des livres et des films. Vous pourrez façonner votre personnage selon un outil de création poussé et des compétences qui s'améliorent au fil du temps, tel un vrai RPG. De nombreux territoires pourront être explorés, avec un seul but : survivre.Malheureusement, nous n'avons toujours aucune date de sortie pour, ni même de fenêtre de lancement. Le titre arrivera prochainement sur Steam, et une bêta fermée sera bientôt organisée, afin que les développeurs puissent avoir un premier retour de la part de la communauté. Vous pouvez, en attendant, l'ajouter à votre liste de souhaits sur Steam.