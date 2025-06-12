Dune: Awakening : La liste complète des trophées et des succès

Dune: Awakening dispose de plusieurs trophées et succès, qu'il convient de débloquer pour obtenir le 100 %/Platine du jeu de Funcom. Nous vous partageons la liste complète.

Liste des trophées et succès de Dune: Awakening

Bienvenue sur Arrakis ! → Terminer l'introduction.

→ Terminer l'introduction. Les échos du passé → Terminer la première partie de l'histoire.

→ Terminer la première partie de l'histoire. Le Manuel des Assassins → Terminer la deuxième partie de l'histoire.

→ Terminer la deuxième partie de l'histoire. Sur leurs traces → Fabriquer un distille, un compacteur à électricité statique, un marteleur, une tente-distille et un krys, et placer un distille de mort fremen.

→ Fabriquer un distille, un compacteur à électricité statique, un marteleur, une tente-distille et un krys, et placer un distille de mort fremen. Mission accomplie ! → Remplir n'importe quel contrat.

→ Remplir n'importe quel contrat. Pro de la ferraille → Remplir la succession de contrats « Chasse à la ferraille ».

→ Remplir la succession de contrats « Chasse à la ferraille ». Face aux Kirabs → Remplir la succession de contrats « Représailles ».

→ Remplir la succession de contrats « Représailles ». Infiltration et neutralisation → Remplir la succession de contrats « À la recherche de Sehmo ».

→ Remplir la succession de contrats « À la recherche de Sehmo ». L'argent ou l'acier ? → Remplir la succession de contrats « Face au monstre ».

→ Remplir la succession de contrats « Face au monstre ». La culpabilité des survivants → Remplir la succession de contrats « Le colonel absent ».

→ Remplir la succession de contrats « Le colonel absent ». Le dard du scorpion → Remplir la succession de contrats « Lutte contre les insurgés ».

→ Remplir la succession de contrats « Lutte contre les insurgés ». Espionnage et contre-espionnage → Remplir l'une des successions de contrats suivantes : « Charge utile » ou « Contre-espionnage ».

→ Remplir l'une des successions de contrats suivantes : « Charge utile » ou « Contre-espionnage ». Extermination des fanatiques → Remplir les successions de contrats « La secte », « Transactions dangereuses » et « Un problème de taille ».

→ Remplir les successions de contrats « La secte », « Transactions dangereuses » et « Un problème de taille ». Spécialiste des Stations Expérimentales de l'Imperium → Remplir les contrats suivants liés aux Stations Expérimentales de l'Imperium : « Ne pas ouvrir », « Prise de contrôle hostile », « Ordre d'exécution », « Perdu et retrouvé » et « À la recherche d'Olmen ».

→ Remplir les contrats suivants liés aux Stations Expérimentales de l'Imperium : « Ne pas ouvrir », « Prise de contrôle hostile », « Ordre d'exécution », « Perdu et retrouvé » et « À la recherche d'Olmen ». Au milieu des faucons → Aller à la Porte d'Hélius.

→ Aller à la Porte d'Hélius. Au milieu des griffons → Aller à Gardefaille.

→ Aller à Gardefaille. Village d'Harko → Aller au village d'Harko.

→ Aller au village d'Harko. Arrakeen → Aller à Arrakeen.

→ Aller à Arrakeen. La mer de sable → Atteindre le désert profond.

→ Atteindre le désert profond. Le poing du désert → Atteindre le sommet de la Main de Khidr.

→ Atteindre le sommet de la Main de Khidr. Le sommet du monde → Fouiller le sommet de Mirzabah.

→ Fouiller le sommet de Mirzabah. Dentiste → Atteindre la bouche de la Sentinelle de Pierre.

→ Atteindre la bouche de la Sentinelle de Pierre. Explorateur → Observer toutes les régions du Bassin de Hagga.

→ Observer toutes les régions du Bassin de Hagga. Marchand → Aller à toutes les boutiques du Bassin de Hagga.

→ Aller à toutes les boutiques du Bassin de Hagga. Par-delà le désert → Fabriquer une moto des sables.

→ Fabriquer une moto des sables. Par-dessus le désert → Fabriquer un ornithoptère éclaireur.

→ Fabriquer un ornithoptère éclaireur. Maître des véhicules → Fabriquer tous les véhicules.

→ Fabriquer tous les véhicules. Machinerie basique → Placer un fabricateur, une petite raffinerie de minerai, un générateur à carburant, un purificateur de sang et une petite raffinerie chimique.

→ Placer un fabricateur, une petite raffinerie de minerai, un générateur à carburant, un purificateur de sang et une petite raffinerie chimique. Machinerie élaborée → Placer un fabricateur d'armes, un fabricateur de survie, un fabricateur de véhicules, un fabricateur de vêtements, une raffinerie de minerai de taille moyenne, une éolienne, un piège à vent, un purificateur de sang amélioré, une raffinerie d'épice et un distille de mort fremen.

→ Placer un fabricateur d'armes, un fabricateur de survie, un fabricateur de véhicules, un fabricateur de vêtements, une raffinerie de minerai de taille moyenne, une éolienne, un piège à vent, un purificateur de sang amélioré, une raffinerie d'épice et un distille de mort fremen. Machinerie ultime → Placer un fabricateur d'armes élaborées, un fabricateur de survie élaboré, un fabricateur de véhicules élaborés, un fabricateur de vêtements, une grande raffinerie de minerai, une grande éolienne, un générateur à épice, un distille de mort fremen élaboré et une grande raffinerie d'épice.

→ Placer un fabricateur d'armes élaborées, un fabricateur de survie élaboré, un fabricateur de véhicules élaborés, un fabricateur de vêtements, une grande raffinerie de minerai, une grande éolienne, un générateur à épice, un distille de mort fremen élaboré et une grande raffinerie d'épice. Fabricant d'armes → Fabriquer un laser.

→ Fabriquer un laser. Revendication → Placer une console de sous-fief.

→ Placer une console de sous-fief. Porte-drapeau → Placer une bannière dans votre base.

→ Placer une bannière dans votre base. Comme à la maison → Décorer votre base avec au moins 20 meubles, 5 tapis, 10 lampes et 5 ornements.

→ Décorer votre base avec au moins 20 meubles, 5 tapis, 10 lampes et 5 ornements. Réparateur → Réparer 100 objets.

→ Réparer 100 objets. Écolo → Recycler 100 objets.

→ Recycler 100 objets. Distilleur de mort → Utiliser un distille de mort fremen et déposer 100 corps à l'intérieur.

→ Utiliser un distille de mort fremen et déposer 100 corps à l'intérieur. Extracteur → Extraire 10 000 unités de ressources (toutes confondues) à l'aide d'un outil d'extraction portatif.

→ Extraire 10 000 unités de ressources (toutes confondues) à l'aide d'un outil d'extraction portatif. L'union fait la force → Créer ou rejoindre une guilde.

→ Créer ou rejoindre une guilde. Faucons et griffons → Rejoindre une faction.

→ Rejoindre une faction. Commerçant → Commercer avec un autre joueur.

→ Commercer avec un autre joueur. Responsable → Atteindre le rang 5 au sein d'une faction.

→ Atteindre le rang 5 au sein d'une faction. Influence politique → Faire don d'un véhicule au Landsraad.

→ Faire don d'un véhicule au Landsraad. Le messie divisé → Préparer 100 repas avec Muad'Dib.

→ Préparer 100 repas avec Muad'Dib. Droit dans les yeux → Échapper à l'étreinte d'un ver des sables et faire en sorte qu'il vous regarde droit dans les yeux.

→ Échapper à l'étreinte d'un ver des sables et faire en sorte qu'il vous regarde droit dans les yeux. Qui contrôle l'épice… → Récolter 2 000 unités de sable épicé dans des tas d'épice compactée.

→ Récolter 2 000 unités de sable épicé dans des tas d'épice compactée. Prise de conscience → Consommer de l'épice.

→ Consommer de l'épice. Jusqu'à plus soif → Boire 1 000 gorgées d'eau à partir d'un contenant.

→ Boire 1 000 gorgées d'eau à partir d'un contenant. Détente → Vous asseoir sur une chaise.

→ Vous asseoir sur une chaise. Passé, présent et avenir → Éveiller la Prescience.

→ Éveiller la Prescience. La pression de l'eau → Acheter une tasse d'eau.

→ Acheter une tasse d'eau. Rival des convoyeurs d'eau → Récolter 50 000 ml d'eau à l'aide d'un collecteur de rosée.

→ Récolter 50 000 ml d'eau à l'aide d'un collecteur de rosée. Vampire → Ponctionner 50 000 ml de sang à des cadavres.

→ Ponctionner 50 000 ml de sang à des cadavres. Assassin silencieux → Piloter un chercheur-tueur 25 fois.

→ Piloter un chercheur-tueur 25 fois. La peur tue l'esprit → Réciter la litanie contre la peur 25 fois.

→ Réciter la litanie contre la peur 25 fois. Suspension → Libérer une décharge de suspenseur 25 fois.

→ Libérer une décharge de suspenseur 25 fois. Regard tourmenté → Utiliser Œil de la tempête 25 fois.

→ Utiliser Œil de la tempête 25 fois. Planétologue → Terminer la formation de planétologue.

→ Terminer la formation de planétologue. Soldat → Terminer la formation de soldat.

→ Terminer la formation de soldat. Mentat → Terminer la formation de mentat.

→ Terminer la formation de mentat. Maître d'armes → Terminer la formation de maître d'armes.

→ Terminer la formation de maître d'armes. Bene Gesserit → Terminer la formation du Bene Gesserit.

→ Terminer la formation du Bene Gesserit. Tueur de boss → Éliminer 50 boss.

→ Éliminer 50 boss. Deuxième chance → Sortir vous-même ou quelqu'un d'autre de l'état « À terre » 100 fois.

→ Sortir vous-même ou quelqu'un d'autre de l'état « À terre » 100 fois. Chacun son tour → Utiliser un fusil lance-aiguilles pour éliminer 50 tireurs d'élite.

→ Utiliser un fusil lance-aiguilles pour éliminer 50 tireurs d'élite. Pillage → Éliminer 500 pilleurs d'épaves.

→ Éliminer 500 pilleurs d'épaves. Tueur de Kirabs → Éliminer 500 Kirabs.

→ Éliminer 500 Kirabs. Spartacus → Éliminer 500 esclavagistes.

→ Éliminer 500 esclavagistes. Mort aux déserteurs ! → Éliminer 500 déserteurs.

→ Éliminer 500 déserteurs. Briseur de grève → Éliminer 500 Diptères des Sables.

→ Éliminer 500 Diptères des Sables. Chasseur hérétique → Éliminer 500 Maas Kharet.

→ Éliminer 500 Maas Kharet. Maître Assassin → Éliminer 500 soldats de la Maison rivale (Atréides ou Harkonnen).

→ Éliminer 500 soldats de la Maison rivale (Atréides ou Harkonnen). Lisan al-Gaib → Refuser l'offre de la vision reçue dans le ventre du ver des sables.

Comme un très grand nombre de jeux,propose(les portages PlayStation et Xbox devant débarquer à une date ultérieure, à l'heure actuelle). Les joueurs et les joueuses qui désirent décrocher le 100 % ou Platine du jeu de Funcom doivent nécessairement la consulter et s'intéresser aux intitulés. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageonsPour empocher le 100 % ou bien Platine de, les joueurs et les joueuses doivent impérativement progresser dans l'histoire mais aussi effectuer des actions bien spécifiques. mais, sans plus tarder, voiciPour rappel,est actuellement disponible sur PC. Les versions PlayStation et Xbox du titre arriveront plus tard.