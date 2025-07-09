Dune: Awakening : Funcom s'excuse après les récents problèmes et promet des remboursements

Funcom a, récemment, pris la parole concernant les problèmes causés par la dernière mise à jour de Dune: Awakening.

Un patch malheureux provoque des pertes importantes sur Dune: Awakening

Il s'agit d'une erreur dans nos processus de développement et de communication interne, qui a malheureusement entraîné des pertes importantes de bases et d'équipement.

Sleepers,

We're aware of the issues affecting the game and have been working hard to address them.

We'd like to take a moment to share more details.

We sincerely apologize for the bumps along the way and thank you for your continued support.https://t.co/72G2LAorGK pic.twitter.com/6hPCsQY1ZE — Dune: Awakening (@DuneAwakening) July 9, 2025

Funcom promet des remboursements rapides pour les joueurs de Dune: Awakening

Nous allons rembourser au mieux les véhicules et objets perdus aux joueurs impactés. Les remboursements seront disponibles via l'onglet « Claim Rewards » en jeu d'ici la fin de la semaine.

Comme vous le savez probablement déjà, il y a très peu de temps, les développeurs de chez Funcom ont déployé la mise à jour 1.1.15.0 sur. Malheureusement, ce patch a causé plusieurs problèmes à la communauté. Toutefois,En effet, la dernière mise à jour de, qui était censée introduire de simples changements de disposition dans le Deep Desert, a accidentellement transformé des zones PvE en PvP., qui ont vu leurs bases détruites et leur équipement perdu sans avertissement préalable.et a déclaré dans une article disponible sur le site officiel, ainsi que relayé via le compte Twitter/X du jeu :Le studio précise que ce changement ne devait initialement prendre effet qu'au prochain cycle, sans affecter celui en cours.Conscient de la frustration engendrée par ce souci de taille,. Les développeurs ont, ainsi, indiqué, dans ledit article :De plus, l'équipe en charge depromet une révision interne complète de ses processus afin d'éviter que de tels problèmes ne se reproduisent à l'avenir.