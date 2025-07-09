Dune: Awakening : Funcom s'excuse après les récents problèmes et promet des remboursements

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 juillet 2025 à 14h29
Funcom a, récemment, pris la parole concernant les problèmes causés par la dernière mise à jour de Dune: Awakening.
Dune: Awakening : Funcom s'excuse après les récents problèmes et promet des remboursements
Comme vous le savez probablement déjà, il y a très peu de temps, les développeurs de chez Funcom ont déployé la mise à jour 1.1.15.0 sur Dune: Awakening. Malheureusement, ce patch a causé plusieurs problèmes à la communauté. Toutefois, Funcom, le studio en charge du MMO de survie, a très vite pris connaissance de cela et a présenté des excuses aux joueurs de Dune: Awakening, tout en promettant des remboursements.


Un patch malheureux provoque des pertes importantes sur Dune: Awakening

dune-awakening-visuel
En effet, la dernière mise à jour de Dune: Awakening, qui était censée introduire de simples changements de disposition dans le Deep Desert, a accidentellement transformé des zones PvE en PvP. Ce bouleversement imprévu a, malheureusement, entraîné un véritable chaos pour les joueurs et les joueuses, qui ont vu leurs bases détruites et leur équipement perdu sans avertissement préalable.

Le studio de développement Funcom s'est empressé de reconnaître cette erreur majeure et a déclaré dans une article disponible sur le site officiel, ainsi que relayé via le compte Twitter/X du jeu :
Il s'agit d'une erreur dans nos processus de développement et de communication interne, qui a malheureusement entraîné des pertes importantes de bases et d'équipement.
Le studio précise que ce changement ne devait initialement prendre effet qu'au prochain cycle, sans affecter celui en cours.

Funcom promet des remboursements rapides pour les joueurs de Dune: Awakening

dune-awakening-visuel-lieu
Conscient de la frustration engendrée par ce souci de taille, Funcom s'est engagé à réparer cette erreur, et ce, dans les meilleurs délais. Les développeurs ont, ainsi, indiqué, dans ledit article :
Nous allons rembourser au mieux les véhicules et objets perdus aux joueurs impactés. Les remboursements seront disponibles via l'onglet « Claim Rewards » en jeu d'ici la fin de la semaine.
De plus, l'équipe en charge de Dune: Awakening promet une révision interne complète de ses processus afin d'éviter que de tels problèmes ne se reproduisent à l'avenir.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Dune: Awakening Codes (Août 2026)
Dune: Awakening 30 juillet 2026

Dune: Awakening Codes (Août 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Dune: Awakening, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Dune: Awakening confirme une version physique sur PS5, et partage de nouveaux détails
Dune: Awakening 03 juillet 2026

Dune: Awakening confirme une version physique sur PS5, et partage de nouveaux détails

Funcom prépare l'arrivée de Dune. Awakening sur consoles le 22 septembre avec une annonce majeure. L'officialisation d'une édition physique sur PlayStation 5, l'ajout d'un mode solo complet et de nombreuses optimisations sont au programme. Une mise à jour massive qui promet de transformer l'expérience de survie sur Arrakis.
Pourquoi Dune: Awakening sortira sur consoles sans l'une des fonctionnalités les plus attendues ?
Dune: Awakening 05 juin 2026

Pourquoi Dune: Awakening sortira sur consoles sans l'une des fonctionnalités les plus attendues ?

Dune: Awakening s'apprête à débarquer sur consoles, mais les joueurs devront faire une croix sur le cross-play au lancement. Le studio Funcom préfère concentrer ses efforts sur l'optimisation des portages et l'ajout d'un mode solo inédit, laissant les explorateurs d'Arrakis isolés sur leurs plateformes respectives.

commentaire (0)