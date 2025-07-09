Dune: Awakening : Funcom s'excuse après les récents problèmes et promet des remboursements

Dune: Awakening Codes (Août 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Dune: Awakening, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Il s'agit d'une erreur dans nos processus de développement et de communication interne, qui a malheureusement entraîné des pertes importantes de bases et d'équipement.Le studio précise que ce changement ne devait initialement prendre effet qu'au prochain cycle, sans affecter celui en cours.
Sleepers,— Dune: Awakening (@DuneAwakening) July 9, 2025
We're aware of the issues affecting the game and have been working hard to address them.
We'd like to take a moment to share more details.
We sincerely apologize for the bumps along the way and thank you for your continued support.https://t.co/72G2LAorGK pic.twitter.com/6hPCsQY1ZE
Nous allons rembourser au mieux les véhicules et objets perdus aux joueurs impactés. Les remboursements seront disponibles via l'onglet « Claim Rewards » en jeu d'ici la fin de la semaine.De plus, l'équipe en charge de Dune: Awakening promet une révision interne complète de ses processus afin d'éviter que de tels problèmes ne se reproduisent à l'avenir.
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