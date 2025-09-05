Dune: Awakening encore gratuit, et le MMO est en promo pour la première fois

Funcom annonce un week-end gratuit « zéro restrictions » pour Dune: Awakening. Pour la première fois, tout le contenu du MMO de survie sera accessible, et le jeu bénéficiera en parallèle d'une réduction de 20 % jusqu'au 22 septembre.

Un accès total à Arrakis

Un lancement qui coïncide avec la mise à jour Chapitre 2

Arrakis n'a jamais été aussi ouvert aux nouveaux venus. Après un premier essai gratuit limité à 10 heures fin août, Funcom change radicalement de stratégie puisque cette fois,ne viendra restreindre l'expérience. Les joueurs pourront explorer librement chaque recoin de la carte de, rejoindre leurs amis sur les serveurs classiques et conserver toute leur progression s'ils décident d'acheter le jeu.Le nouveau week-end gratuit, qui arrive environ deux semaines après le premier, permettra de parcourir l'intégralité du monde, duau, en passant paret la capitale. Contrairement au premier essai, qui séparait les testeurs des acheteurs, il sera possible cette fois de. Cette ouverture répond directement aux critiques formulées après la première opération d'essai qui n'avait pas spécialement conquis.Cette gratuité aura lieu du 11 au 15 septembre et ne sera pas bloquée en temps de jeu, vous pourrez aller au-delà des 10 heures de jeu. De plus, pour la première fois depuis son lancement,du 11 au 22 septembre. Ceux qui profiteront du week-end gratuit pourront conserver leur personnage, leur progression et leurs découvertes s'ils décident de passer à l'achat.Ce week-end spécial coïncide avec la sortie dule 9 septembre, gratuit pour tous les joueurs (y compris ceux qui testent le jeu). Ce contenu poursuit l'histoire principale et ajoute de nouveaux contrats, des ensembles d'armures inédits et un outil de re-personnalisation permettant de modifier l'apparence de son personnage après coup. En parallèle, le DLC payantapportera un arc narratif indépendant et un véhicule original au design rétrofuturiste inspiré des années 1930.Avec ce week-end gratuit sans barrières,. Entre nouvelles fonctionnalités, histoire enrichie et premier rabais officiel,