Dune: Awakening écoute enfin les joueurs et adapte son endgame pour mieux séparer PvE et PvP

Le PvP et le PvE de Dune: Awakening sont souvent au centre des débats, chacune des parties souhaitant des changements. Funcom les a écouté.
Depuis sa sortie, Dune: Awakening attire autant l'attention pour son univers fidèle aux romans que pour son contenu de haut niveau, particulièrement le Deep Desert, zone PvP incontournable
. Face aux nombreuses critiques de la communauté, les développeurs de chez Funcom ont décidé de réagir rapidement en modifiant cette zone pour permettre une meilleure expérience PvE. Une décision aussi inattendue que bienvenue.
Le Deep Desert enfin accessible aux joueurs PvE
Jusqu'ici, le Deep Desert représentait l'endroit par excellence où les joueurs s'affrontaient dans une compétition impitoyable
. Mais après une récente session de questions-réponses
avec les joueurs, les développeurs ont pris conscience des frustrations de nombreux joueurs PvE se sentant exclus du contenu endgame. Joel Bylos, directeur créatif de Dune: Awakening
, a ainsi précisé :
Notre objectif n'est pas de forcer les joueurs PvE à interagir avec un système PvP qui ne les intéresse pas nécessairement.
Pour répondre à ces critiques, Funcom introduira prochainement des zones « Partial Warfare (PvE) » dans certaines parties du Deep Desert, permettant aux joueurs PvE d'explorer, récolter des ressources T6 et découvrir du contenu sans craindre d'être impliqués dans des combats indésirables.
Un compromis nécessaire mais équilibré
Bien entendu, Funcom ne compte pas abandonner totalement le cœur PvP de sa zone endgame. Certaines parties stratégiques, telles que les points de contrôle du Landsraad, les épaves de vaisseaux et les vastes champs d'épices resteront strictement en mode « War of Assassins (PvP) », préservant ainsi la dynamique compétitive essentielle au jeu.
Les régions les plus profondes du désert continueront également d'offrir une expérience PvP intense
, avec des récompenses proportionnelles aux risques encourus, répondant ainsi aux attentes des joueurs hardcore. Cette approche équilibrée permettra aux guildes et aux groupes de continuer à profiter d'une expérience riche et exigeante, tout en ouvrant la porte aux joueurs solos ou aux groupes moins orientés PvP de progresser et d'apprécier pleinement le contenu
.
Les développeurs ont profité de cette annonce pour rappeler que d'autres ajustements sont prévus dans un avenir proche
. Parmi eux figure un nerf très attendu des ornithoptères éclaireurs, dont la puissance excessive avait déjà été pointée du doigt par la communauté. Joel Bylos précise que ces changements, bien que non datés précisément, arriveront « bientôt
», signe d'une réactivité et d'une volonté d'écoute accrues de la part de l'équipe de Funcom
.
La communauté globalement satisfaite
Cette décision reçoit globalement un accueil très positif. Bien que certains joueurs PvP regrettent ce qui pourrait apparaître comme un « adoucissement » du jeu, la majorité salue cette initiative de Funcom visant à rendre le contenu accessible à tous sans pour autant sacrifier la philosophie initiale du jeu.
La réaction de la communauté démontre ainsi que Funcom a trouvé le juste équilibre en conservant l'identité compétitive de Dune: Awakening
, tout en ouvrant son univers à un public plus large et diversifié. De bon augure pour l'avenir sachant que le jeu a dépassé le million de copies vendues.
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