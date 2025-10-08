Dune: Awakening corrige l'une de ses mécaniques les plus cruelles avec son nouveau système de récupération de véhicules

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 octobre 2025 à 17h50
Le dernier patch de Dune: Awakening adoucit une mécanique redoutée par les joueurs, celle des véhicules engloutis par les vers des sables qui sont perdus à jamais. Cela est désormais fini, mais tout n'est pas forcément signe de bonne nouvelle.
Dune: Awakening corrige l'une de ses mécaniques les plus cruelles avec son nouveau système de récupération de véhicules
Depuis son lancement, Dune: Awakening n'a cessé de rappeler aux joueurs que l'univers d'Arrakis ne pardonne rien. Perdre son véhicule, ses armes et son équipement d'un seul coup de mâchoire de ver des sables faisait partie intégrante de l'expérience. Mais cette punition extrême vient d'être revue, puisque Funcom introduit enfin un système de récupération de véhicules avec le patch 1.2.10.0, désormais disponible.

Les véhicules engloutis ne sont plus définitivement perdus

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Maintenant, quand un véhicule est détruit par un ver des sables, une tempête coriolis ou un combat, il est possible de le récupérer via le nouvel onglet « Recovery » du Vehicle Backup Tool. L'outil ne sert donc plus uniquement de garage portable,  il devient un dispositif d'assurance en cas de besoin.

Funcom précise que « lorsque les véhicules que vous possédez personnellement sont retirés du monde par un ver des sables, une tempête ou une destruction complète, ils peuvent désormais être récupérés contre des frais via le nouveau mode Recovery du Vehicle Backup Tool. »

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Une assurance... mais pas sans contrepartie

Cette récupération n'est pas gratuite. Chaque opération entraîne une facture en Solari, la monnaie du jeu, mais aussi une perte permanente de 15 % de la durabilité maximale du véhicule.
En plus d'un coût en Solari, les véhicules récupérés perdent 15 % de leur durabilité maximale à chaque récupération. Ils reviennent toutefois entièrement réparés et ravitaillés.
Dans un monde où tout s'use et se dégrade, cette réduction n'est pas anodine. Mais elle reste bien préférable à la disparition totale d'un véhicule avalé par le désert. Une concession pragmatique, qui permet de compenser une mécanique jugée trop punitive sans pour autant la rendre anodine.

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Une fenêtre de récupération limitée à 72 heures

Attention toutefois, il faut agir vite. Les véhicules doivent être récupérés dans les 72 heures suivant leur perte. Passé ce délai, ils disparaîtront définitivement. Le système permet de marquer jusqu'à cinq véhicules à la fois pour récupération, une option utile pour les plus aventuriers.

Cette mise à jour corrige aussi de nombreux problèmes, comme vous pouvez le lire dans le patch notes officiel.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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