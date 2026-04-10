Dune: Awakening change son approche et le PvP devient enfin totalement optionnel

Après des mois d'ajustements infructueux, Funcom modifie radicalement Dune! Awakening. Le studio annonce que les affrontements entre joueurs deviendront entièrement optionnels. Face à une communauté majoritairement tournée vers le PvE, les développeurs instaurent des zones séparées et introduisent l'arrivée très attendue des serveurs privés.

Le désert d'Arrakis s'apprête à devenir un peu moins hostile pour les récolteurs d'épice pacifiques. Depuis le lancement de Dune: Awakening il y a un peu moins d'un an, la question du PvP obligatoire dans les zones de haut niveau, notamment dans le Désert Profond, cristallisait les tensions au sein de la communauté. Si vous vouliez obtenir les meilleures ressources du jeu, il fallait inévitablement risquer de se faire éliminer par d'autres joueurs. Conscient du problème, le studio Funcom avait déjà tenté de diviser cette zone finale en deux parties distinctes, l'une dédiée au PvE et l'autre au PvP. Cependant, ces compromis n'ont pas suffi à apaiser les critiques des explorateurs.





Un constat sans appel en faveur du PvE

Dans sa dernière mise à jour de développement, Funcom a finalement décidé de revoir sa copie en profondeur. Les statistiques internes du jeu ont parlé d'elles-mêmes et ont poussé l'équipe à faire marche arrière sur sa vision initiale.

Avec plus de 80 % de nos joueurs s'engageant exclusivement dans du contenu PvE, la convergence du PvE et du PvP, en particulier dans le Désert Profond, ne correspondait pas à nos objectifs et restait un sujet de discussion majeur.

Face à ces données écrasantes, le studio a compris qu'il devait souligner la nature fondamentalement PvE de son titre. Les développeurs ont ainsi annoncé la désactivation de toutes les zones PvP dans le Bassin de Hagga. De plus, des instances séparées pour le PvE et le PvP seront mises en place pour les joueurs ayant atteint le contenu de fin de jeu. Les amateurs de combats entre joueurs auront toujours des arènes dédiées avec des récompenses intéressantes, mais cette approche ne sera plus une étape obligatoire pour progresser et améliorer son équipement.























L'arrivée des serveurs privés auto-hébergés

Cette refonte majeure du système de combat n'est pas la seule annonce qui va bouleverser les habitudes des survivants, et leur faire plaisir. Funcom prépare également le déploiement de serveurs auto-hébergés. Les joueurs pourront ainsi créer leurs propres mondes privés avec des règles uniques et des paramètres entièrement personnalisables. Il sera possible de modifier les taux de récolte des ressources, d'ajuster les limites de construction des bases, ou encore de gérer la durabilité des objets et la dégradation des bâtiments.



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Toutefois, le studio prévient que. Pour faire tourner un serveur, les joueurs devront disposer d'un ordinateur équipé de Windows 10 Pro en 64 bits avec Hyper-V, afin d'exécuter une machine virtuelle Linux. Les exigences matérielles s'annoncent également très gourmandes. Pour un groupe restreint de un à quatre joueurs, il faudra compter au minimum 20 Go de mémoire vive et un processeur de type Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 1600, le tout installé sur un disque SSD. Le studio précise que ces besoins augmenteront rapidement en fonction du nombre de participants et de cartes générées.Si aucune date précise n'a été communiquée pour le lancement des serveurs privés,. Quant à la refonte très attendue séparant définitivement le PvE du PvP,, lequel devrait être publié dans peu de temps.Le MMO est actuellement disponible sur PC et si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC :