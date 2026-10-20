Steam Néo Fest d'octobre 2026 : Les dates et les démos à tester

Le Steam Néo Fest d'octobre 2026 est désormais disponible, avec des centaines de démos que les joueurs peuvent essayer pendant quelques jours.

Comme c'est le cas à plusieurs reprises chaque année, la plateforme de Valve, Steam, vient tout juste de lancer son Néo Fest. Il s'agit d'un événement spécial et à durée déterminée, durant lequel les joueurs et les joueuses peuvent essayer des démos de jeux vidéo à venir afin d'en avoir un premier aperçu. D'ailleurs, il y en a des centaines et des centaines. De ce fait, il se pourrait que vous ne soyez un peu perdu à ce sujet.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous rappelons les dates du Steam Néo Fest de cet octobre 2026, tout en vous parlant de diverses démos disponibles durant cet événement.

Les dates du Steam Néo Fest d'octobre 2026

C'est le 19 octobre 2026 que Valve a lancé ce nouveau Steam Néo Fest, qui est devenu un rendez-vous attendu par la communauté. Selon les informations partagées, cet événement se termine le 26 octobre prochain, à 18h (heure française). Dès lors, les joueurs et les joueuses ont une semaine pour tester diverses nouvelles démos.

Les démos à tester durant le Steam Néo Fest d'octobre 2026

Comme dit précédemment, pour ce Steam Néo Fest d'octobre 2026, de nombreux studios de développement ont décidé de proposer une version démo et gratuite pour leur titre à venir. Parmi la liste, nous pouvons notamment mentionner le jeu d'aventure et de pêche de Dream Dock, Dreadmoor, ou encore le MMO Loftia, qui ont attisé la curiosité des joueurs. Évidemment, bien d'autres peuvent être cités. D'ailleurs, nous vous proposons une liste non exhaustive de démos à tester lors de ce nouveau Steam Néo Fest :

Dreadmoor , un jeu d'aventure et de pêche signé Dream Dock.

, un jeu d'aventure et de pêche signé Dream Dock. Loftia , le MMO cosy de Qloud Games.

, le MMO cosy de Qloud Games. Emberville , l'action et RPG du studio de développement Cygnus Cross.

, l'action et RPG du studio de développement Cygnus Cross. The Wolf Among Us Remastered , la version remastérisée du thriller narratif de Telltale Games.

, la version remastérisée du thriller narratif de Telltale Games. Oar'Some Adventures , le jeu d'aventure et de rafting, jouable en solo et en multijoueur.

, le jeu d'aventure et de rafting, jouable en solo et en multijoueur. Ever After Again Stories , l'action-RPG de Spearhead Games.

, l'action-RPG de Spearhead Games. Tropico 7 , le jeu de simulation et stratégie développé par Gaming Minds Studios.

, le jeu de simulation et stratégie développé par Gaming Minds Studios. Foxy Dumplings , le jeu cosy de Soft Crunch Games.

, le jeu cosy de Soft Crunch Games. Heritage Flipper, un simulateur de rénovation cosy créé par Four Arms Games.

D'autres jeux pourraient tout autant attirer votre attention. Rappelons que cette nouvelle édition du Steam Néo Fest se termine le 26 octobre 2026.