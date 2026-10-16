Certains joueurs et joueuses se demandent si Dreadmoor, le jeu de pêche de Dream Dock, est multijoueur ou non, et si de la coopération est au programme.

Devant débarquer au début du mois de novembre 2026 en accès anticipé sur PC, Dreadmoor a fait de l'œil à de nombreuses personnes au sein de la communauté. Comme à l'accoutumée, les joueurs et les joueuses intéressés par le jeu d'aventure et de pêche de Dream Dock se posent des questions à son sujet. Ainsi, certains se demandent si Dreadmoor est multijoueur et/ou coopératif. Nous vous donnons la réponse à cette interrogation dans ce qui suit.

Dreadmoor est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. En ce qui concerne le titre de Dream Dock, la réponse est négative : à son lancement en accès anticipé, Dreadmoor ne dispose pas de dimension multijoueur. De la même manière, soulignons que le titre ne propose pas de coopération. Cette information a été partagée par les développeurs à travers les différentes communications officielles. Celle-ci est également notifiée sur la page Steam du titre, sur laquelle nous pouvons lire la mention « Solo » dans un encart figurant sur la droite.

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Par ailleurs, Dream Dock ne semble pas avoir prévu d'ajouter de la coopération/du multijoueur sur ledit titre, que ce soit durant l'accès anticipé ou bien au moment de la sortie de la version en 1.0. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Dreadmoor est une expérience 100 % solo. Le titre invitera la communauté à explorer un monde « en décomposition depuis une ancienne catastrophe », et ce, en vue à la première personne. Dreadmoor laissera les joueurs améliorer leur bateau, pêcher diverses espèces de poissons et même combattre des créatures sur la terre ferme.

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Pour conclure, rappelons que Dreadmoor doit sortir en accès anticipé le 9 novembre 2026 sur PC. Au moment où nous écrivons ces lignes, une version démo gratuite est proposée sur la plateforme de Valve, Steam.