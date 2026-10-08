Ce jeu de pêche très lovecraftien pourrait bien être votre prochaine belle découverte indépendante

Les amoureux de jeux indépendants ont tout intérêt à surveiller de près ce nouveau jeu de pêche à l'ambiance particulière, qui doit arriver cette année.

Comme toujours, parmi les nombreuses sorties AAA et AA, certains titres indépendants parviennent à tirer leur épingle du jeu, grâce à leur histoire, leur gameplay ou encore leur direction artistique. Pour cette fin d'année 2026, il y a un titre indépendant qui semble avoir grandement attiré la curiosité des joueurs et des joueuses (et la nôtre) : Dreadmoor, un jeu de pêche dans une atmosphère inspirée de H.P. Lovecraft, qui fait invariablement penser à l'excellent DREDGE.

Dreadmoor, un jeu de pêche et d'aventure, en approche

Développé par le studio Dream Dock et édité par Digital Vortex Entertainment, Dreadmoor est catégorisé comme un jeu d'aventure et de pêche se jouant en vue à la première personne. Le périple prend place dans un monde inondé et en décomposition, à la suite d'une « ancienne catastrophe » causée par une erreur humaine.

C'est dans ce contexte que les joueurs et les joueuses sont invités à prendre la barre d'un chalutier afin d'explorer un monde qui semble grandement inspiré par l'imaginaire de Lovecraft. Dès lors, la communauté a pour objectif de pêcher de nombreux poissons, qui ont été transformés en monstres à la suite de la catastrophe, mais aussi d'améliorer son navire et de fabriquer les équipements adéquats (médicaments, appâts, outils de survie, etc.). Il sera également question de poser pied à terre et de fouiller les différents « bâtiments abandonnés, grottes et épaves » dans le but de dénicher des objets aussi utiles que rares.

Pour autant, l'aventure sur Dreadmoor ne sera pas aisée. À de nombreuses reprises, les joueurs et les joueuses devront faire face à des créatures diverses et « déformées par la catastrophe ». Dès lors, le titre de Dream Dock proposera son lot de combats en temps réel, que ce soit sur mer ou sur terre. Les Terres submergées de Dreadmoor sont loin d'être un endroit paisible, et il faudra donc lutter pour survivre.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Une démo gratuite de Dreadmoor est actuellement proposée

Avec plus de 400 000 wishlists, Dreadmoor a fait de l'œil à de nombreux joueurs et joueuses. D'ailleurs, les plus curieux et les plus impatients peuvent d'ores et déjà se faire une première idée du jeu de pêche de Dream Dock, étant donné qu'une version démo gratuite de Dreadmoor est disponible sur Steam. Les développeurs ont, à ce propos, partagé les configurations requises pour la démo de Dreadmoor, qui sont les suivantes :

Configuration minimale : Processeur → Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600 Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go) RAM → 8 Go de mémoire vive

Configuration recommandée : Processeur → Intel Core i5-12400F ou AMD Ryzen 5 5600 Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 4060 ou AMD Radeon RX 7600 RAM → 16 Go de mémoire vive



Notons que, pour le moment, Dreadmoor ne possède pas de date de sortie précise, mais doit sortir au cours du quatrième trimestre de cette année 2026, et ce, sur PC. Reste à savoir, donc, quand nous pourrons plonger dans la version finale et complète de ce titre indépendant, qui a tout pour plaire.