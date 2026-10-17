Dreadmoor : Les configurations PC

Retrouvez les détails concernant les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Dreadmoor.

C'est dès le début du mois de novembre 2026 que les joueurs et les joueuses pourront découvrir Dreadmoor, le jeu d'aventure et de pêche de Dream Dock. Le titre doit, pour rappel, débarquer en accès anticipé sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Dreadmoor.

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Configurations PC Dreadmoor

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Dreadmoor, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire pour la configuration minimale, contre 16 Go pour la recommandée. Les développeurs de chez Dream Dock ont également spécifié que les joueurs et les joueuses doivent avoir 60 Go d'espace disque disponible pour installer ainsi que profiter de Dreadmoor sur PC.



Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Dreadmoor ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 ou plus récent Windows 10 ou plus récent Processeur Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i5-12400F ou AMD Ryzen 5 5600 Mémoire 8 Go de mémoire 16 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go) NVIDIA GeForce RTX 4060 ou AMD Radeon RX 7600 DirectX Version 12 Version 12 Stockage requis 60 Go d'espace disque disponible 60 Go d'espace disque disponible Carte son DirectX compatible sound card avec les derniers drivers DirectX compatible sound card avec les derniers drivers

Rappelons, en guise de conclusion, que Dreadmoor débarque le 9 novembre 2026 en accès anticipé sur PC. Une version démo gratuite est actuellement proposée sur Steam.