Dreadmoor date sa sortie en accès anticipé, le rendez-vous est proche

Dream Dock a (enfin) dévoilé la date de sortie de son jeu d'aventure et de pêche Dreadmoor, qui arrive en accès anticipé.

Annoncé il y a un moment de cela, le jeu d'aventure à l'aspect très lovecraftien, Dreadmoor, n'avait donné qu'une fenêtre de lancement, jusqu'à présent. Cependant, Dream Dock a récemment levé le voile sur l'arrivée de son titre : Dreadmoor possède désormais sa date de sortie.

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Dreadmoor nous donne rendez-vous en novembre

C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu que Dream Dock a partagé l'information tant attendue par la communauté : Dreadmoor se rendra disponible dès le 9 novembre 2026 sur PC, et ce, en accès anticipé. D'après les informations dévoilées, cette phase durera environ 6 à 12 mois : « Nous estimons actuellement que Dreadmoor restera en accès anticipé pendant environ 6-12 mois » pouvons-nous lire sur la page Steam dédiée au titre.

Mark your calendars — DREADMOOR enters Early Access on November 9. 🌊 The waters are rising. 🎣 The hunt begins. 🐙 Something lurks beneath the surface. The Submerged Lands are waiting. What about you? #DREADMOOR #indiegames https://t.co/3ZF7vqCUx3 — DREADMOOR 🪝 Early Access Starts on November 9 (@DreadmoorGame) October 15, 2026

En outre, les développeurs de Dream Dock ont spécifié le contenu de l'accès anticipé de Dreamoor, qui comportera déjà toutes les mécaniques de base : « L'expérience de jeu fondamentale et les principaux systèmes de gameplay de Dreadmoor sont déjà en place, mais il reste encore du travail à accomplir ».

L'accès anticipé de Dreadmoor précise son contenu

Le studio de développement Dream Dock a précisé que l'accès anticipé de Dreadmoor permettra aux joueurs et aux joueuses d'explorer les terres submergées, qui proposeront des lieux oubliés, mais aussi des « fragments du monde d'autrefois ». Évidemment, la communauté aura également l'opportunité de pêcher diverses espèces de poissons ou encore d'améliorer son bateau afin de développer les capacités. Pour autant, les joueurs devront faire attention durant leurs expéditions, surtout à la tombée de la nuit car « les eaux familières deviennent bien moins prévisibles ».

Comme vous vous en doutez, la phase d'accès anticipé permettra aux développeurs de peaufiner et enrichir l'expérience, et ce, selon les retours de la communauté : « Nos projets continueront d'évoluer en fonction de l'avancement du développement et des retours de la communauté. Nous conservons une approche flexible afin de pouvoir nous concentrer sur ce qui compte le plus pour l'expérience, et nous vous en dirons plus sur ce qui vous attend au fur et à mesure que le développement progressera ».

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Rendez-vous donc le 9 novembre 2026 pour découvrir Dreadmoor, qui arrive, à ce moment-là, en accès anticipé sur PC.