Dragon's Dogma 2 obtient une nouvelle mise à jour plusieurs mois après la dernière

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 janvier 2025 à 10h54
Découvrez le contenu de la dernière mise à jour de Dragon's Dogma 2, qui est arrivée ce 29 janvier sur toutes les plateformes.
Dragon's Dogma 2 obtient une nouvelle mise à jour plusieurs mois après la dernière
Un peu moins de six mois après la dernière mise à jour de Dragon's Dogma 2, le jeu sorti il y a près d'un an obtient une nouvelle mise à jour, corrigeant quelques problèmes. Celle-ci pourrait avoir un lien avec le contenu futur qui avait fuité, comprenant notamment deux modes de jeu. Nous pourrions en savoir un peu plus à l'approche du premier anniversaire du jeu.

En attendant, retrouvez le patch notes de la mise à jour de Dragon's Dogma 2 du 29 janvier 2025.

Patch notes 29 janvier Dragon's Dogma 2

  • Correction d'un problème où certains ennemis ne réapparaissaient pas tant que le jeu n'était pas redémarré.
  • Correction d'un problème où l'indice de résistance de certains ennemis et PNJ à certains effets négatifs n'était pas affiché correctement.
  • Correction d'un problème où les pions menaient parfois à des pierres de faille oubliées précédemment activées s'il y avait des places libres pour des pions de soutien.
  • Correction d'un problème où les pions d'autres joueurs n'apparaissaient parfois pas dans les pierres de faille lorsque l'Insurgé était de niveau supérieur à 998.
  • Correction d'un problème où les pions prononçaient parfois des lignes qui ne correspondaient pas à leur spécialisation.
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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