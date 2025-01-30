Dragon's Dogma 2 obtient une nouvelle mise à jour plusieurs mois après la dernière

Découvrez le contenu de la dernière mise à jour de Dragon's Dogma 2, qui est arrivée ce 29 janvier sur toutes les plateformes.
Un peu moins de six mois après la dernière mise à jour de Dragon's Dogma 2
, le jeu sorti il y a près d'un an obtient une nouvelle mise à jour, corrigeant quelques problèmes. Celle-ci pourrait avoir un lien avec le contenu futur qui avait fuité, comprenant notamment deux modes de jeu. Nous pourrions en savoir un peu plus à l'approche du premier anniversaire du jeu.
En attendant, retrouvez le patch notes de la mise à jour de Dragon's Dogma 2 du 29 janvier 2025
.
Patch notes 29 janvier Dragon's Dogma 2
- Correction d'un problème où certains ennemis ne réapparaissaient pas tant que le jeu n'était pas redémarré.
- Correction d'un problème où l'indice de résistance de certains ennemis et PNJ à certains effets négatifs n'était pas affiché correctement.
- Correction d'un problème où les pions menaient parfois à des pierres de faille oubliées précédemment activées s'il y avait des places libres pour des pions de soutien.
- Correction d'un problème où les pions d'autres joueurs n'apparaissaient parfois pas dans les pierres de faille lorsque l'Insurgé était de niveau supérieur à 998.
- Correction d'un problème où les pions prononçaient parfois des lignes qui ne correspondaient pas à leur spécialisation.
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