DRAGON BALL: Sparking! Zero révèle un DLC surprise avec un personnage spécial

Régulièrement, DRAGON BALL: Sparking! ZERO propose de nouveaux personnages jouables via des packs de personnages. Mais le jeu a surpris sa communauté en annonçant l'arrivée prochaine d'un nouveau héros designé par Akira Toriyama.
Dans les jeux les plus récents de la saga Dragon Ball, il est de coutume de proposer des DLC payants pour ajouter de nouveaux combattants à la liste des personnages jouables. DRAGON BALL: Sparking! Zero
perpétue cette tradition, malgré le manque d'enthousiasme des joueurs sur le contenu des précédents DLC.
Mais à la surprise générale, Bandai Namco a dévoilé le 17 juin 2025 un tout nouveau DLC avec un personnage souvent méconnu
, y compris par certains admirateurs de l'œuvre du regretté Akira Toriyama.
Shallot, un nouveau Saiyan prêt à combattre dans DRAGON BALL: Sparking! Zero
En effet, le nouveau personnage qui intégrera bientôt DRAGON BALL: Sparking! Zero est Shallot. Cependant, ce dernier ne provient pas du manga ou de l'un des arcs des nombreuses adaptations animées de la franchise. Shallot est le personnage principal du jeu mobile Dragon Ball Legends
. C'est un Saiyan du passé assez têtu qui a été entrainé par Vegeta et Nappa et qui possède plusieurs transformations, y compris une en Super Saiyan God et Super Saiyan Blue.
Mais si beaucoup n'ont pas joué au titre et ne connaissent pas le personnage, ce choix n'est pas anodin. En effet, Dragon Ball Legends a récemment célébré son 7e anniversaire
. Bandai Namco a donc souhaité rendre hommage à cet événement en faisant découvrir ce personnage imaginé par Akira Toriyama avant sa mort à un plus large public.
Quand le DLC de Shallot sera-t-il disponible en jeu ?
Dans un trailer de présentation, Bandai Namco révèle que Shallot pourra être ajouté à votre version de DRAGON BALL: Sparking! Zero à partir du 27 juin prochain
. Si vous possédez le Season pass du jeu, vous pourrez le tester en avant-première à partir du 24 juin
. Comme les autres DLC, il peut être acheté séparément si vous n'avez pas acheté le Season pass. Cependant, son prix n'est pas encore connu.
DRAGON BALL: Sparking! Zero est disponible depuis le 11 octobre 2024 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
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