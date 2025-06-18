DRAGON BALL: Sparking! Zero révèle un DLC surprise avec un personnage spécial

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 18 juin 2025 à 14h07
Régulièrement, DRAGON BALL: Sparking! ZERO propose de nouveaux personnages jouables via des packs de personnages. Mais le jeu a surpris sa communauté en annonçant l'arrivée prochaine d'un nouveau héros designé par Akira Toriyama.
DRAGON BALL: Sparking! Zero révèle un DLC surprise avec un personnage spécial
Dans les jeux les plus récents de la saga Dragon Ball, il est de coutume de proposer des DLC payants pour ajouter de nouveaux combattants à la liste des personnages jouables. DRAGON BALL: Sparking! Zero perpétue cette tradition, malgré le manque d'enthousiasme des joueurs sur le contenu des précédents DLC.

Mais à la surprise générale, Bandai Namco a dévoilé le 17 juin 2025 un tout nouveau DLC avec un personnage souvent méconnu, y compris par certains admirateurs de l'œuvre du regretté Akira Toriyama.

Shallot, un nouveau Saiyan prêt à combattre dans DRAGON BALL: Sparking! Zero

En effet, le nouveau personnage qui intégrera bientôt DRAGON BALL: Sparking! Zero est Shallot. Cependant, ce dernier ne provient pas du manga ou de l'un des arcs des nombreuses adaptations animées de la franchise. Shallot est le personnage principal du jeu mobile Dragon Ball Legends. C'est un Saiyan du passé assez têtu qui a été entrainé par Vegeta et Nappa et qui possède plusieurs transformations, y compris une en Super Saiyan God et Super Saiyan Blue.

dragon-ball-sparking-zero-shallot
Mais si beaucoup n'ont pas joué au titre et ne connaissent pas le personnage, ce choix n'est pas anodin. En effet, Dragon Ball Legends a récemment célébré son 7e anniversaire. Bandai Namco a donc souhaité rendre hommage à cet événement en faisant découvrir ce personnage imaginé par Akira Toriyama avant sa mort à un plus large public.

Quand le DLC de Shallot sera-t-il disponible en jeu ? 

Dans un trailer de présentation, Bandai Namco révèle que Shallot pourra être ajouté à votre version de DRAGON BALL: Sparking! Zero à partir du 27 juin prochain. Si vous possédez le Season pass du jeu, vous pourrez le tester en avant-première à partir du 24 juin. Comme les autres DLC, il peut être acheté séparément si vous n'avez pas acheté le Season pass. Cependant, son prix n'est pas encore connu.

Miniature vidéo

DRAGON BALL: Sparking! Zero est disponible depuis le 11 octobre 2024 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

DRAGON BALL: Sparking! Zero dévoile son nouveau DLC et 30 nouveaux personnages jouables
DB: Sparking! ZERO 20 avril 2026

DRAGON BALL: Sparking! Zero dévoile son nouveau DLC et 30 nouveaux personnages jouables

C'est probablement le plus gros DLC jamais créé pour un jeu de combat, toutes licences confondues. DRAGON BALL: Sparking! Zero se prépare à l'arrivée de 30 nouveaux combattants et à corriger un défaut majeur.
DRAGON BALL : Sparking ZERO accueillera bientôt un DLC, qui s'est dévoilé
DB: Sparking! ZERO 26 janvier 2026

DRAGON BALL : Sparking ZERO accueillera bientôt un DLC, qui s'est dévoilé

Bandai Namco a, récemment, apporté de plus amples informations à propos du DLC et des nouveaux contenus à venir sur DRAGON BALL: Sparking! ZERO.
DRAGON BALL: Sparking! Zero va encore étoffer son impressionnant roster avec un nouveau DLC
DB: Sparking! ZERO 03 octobre 2025

DRAGON BALL: Sparking! Zero va encore étoffer son impressionnant roster avec un nouveau DLC

Déterminé à entrer dans la légende en proposant le plus de personnages jouables, DRAGON BALL: Sparking! Zero vient de franchir un cap que peu de titres ont égalé. Mais le jeu de combat ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

commentaire (0)