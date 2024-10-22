DRAGON BALL: Sparking ZERO : Personnaliser les tenues, c'est bientôt possible grâce à un mod

Un mod permettant de personnaliser les tenues des personnages jouables sur DRAGON BALL: Sparking! ZERO est actuellement en développement.

Un mod pour personnaliser les tenues, sur DRAGON BALL: Sparking! ZERO, en préparation

Added Color Ramp swapping to the Sparking Zero customizer, tl;dr you can change the shading type of materials now.

Needed a break from bugfixing so I wanted to mess with a bit more of the fun stuff lmao pic.twitter.com/PVtPDQzg2V — UltIMa647 (GT) (SSJ4) (@UltIMa647) October 22, 2024

PC (Steam) Édition Standard → 38,79 € au lieu de 70 €, soit 45 % de réduction. Édition Deluxe → 43,99 € au lieu de 100 €, soit 56 % de réduction. Édition Ultimate → 48,99 € au lieu de 110 €, soit 55 % de réduction.

(Steam) PS4 & PS5 Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction. Carte PSN 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.



Depuis la sortie de, de nombreuses personnes ont créé leur(s) mod(s) afin d'apporter quelques changements ou ajouts au jeu de combat de Spike Chunsoft et Bandai Namco. D'ailleurs,. Pour être plus précis, ce mod permettra, entre autres, de. D'ailleurs, le créateur partage régulièrement ses avancées sur son compte Twitter/X.Selon les dernières informations partagées par UltiMa647, ce mod n'est pas encore terminé : « [...] Avant que quelqu'un ne pose la question, non ce n'est pas fini et non je ne sais pas quand ça sera fini [...] ». Le moddeur précise, par ailleurs, qu'il lui reste encore plusieurs éléments à ajouter ainsi qu'à corriger mais que « [...] les progrès sont constants [...] ». Il va donc falloir faire preuve de patience, avant de pouvoir personnaliser à sa guise les tenues des personnages degrâce à ce mod.Rappelons, pour conclure, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC ainsi que des cartes PSN à prix réduit :