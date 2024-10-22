DRAGON BALL: Sparking ZERO : Personnaliser les tenues, c'est bientôt possible grâce à un mod

Un mod permettant de personnaliser les tenues des personnages jouables sur DRAGON BALL: Sparking! ZERO est actuellement en développement.
Depuis la sortie de DRAGON BALL: Sparking! ZERO
, de nombreuses personnes ont créé leur(s) mod(s) afin d'apporter quelques changements ou ajouts au jeu de combat de Spike Chunsoft et Bandai Namco. D'ailleurs, un moddeur travaille actuellement sur un projet qui devrait plaire à la communauté
.
Un mod pour personnaliser les tenues, sur DRAGON BALL: Sparking! ZERO, en préparation
L'utilisateur Twitter/X et moddeur UltiMa647 développe, depuis plusieurs jours maintenant, un mod qui donnera aux joueurs et aux joueuses la possibilité de personnaliser les tenues des combattants disponibles sur DRAGON BALL: Sparking! ZERO
. Pour être plus précis, ce mod permettra, entre autres, de changer les couleurs des vêtements et de la peau des personnages jouables
. D'ailleurs, le créateur partage régulièrement ses avancées sur son compte Twitter/X.
Selon les dernières informations partagées par UltiMa647, ce mod n'est pas encore terminé : « [...] Avant que quelqu'un ne pose la question, non ce n'est pas fini et non je ne sais pas quand ça sera fini
[...] ». Le moddeur précise, par ailleurs, qu'il lui reste encore plusieurs éléments à ajouter ainsi qu'à corriger mais que « [...] les progrès sont constants
[...] ». Il va donc falloir faire preuve de patience, avant de pouvoir personnaliser à sa guise les tenues des personnages de DRAGON BALL: Sparking! ZERO
grâce à ce mod.
Rappelons, pour conclure, que DRAGON BALL: Sparking! ZERO
est disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC ainsi que des cartes PSN à prix réduit :
- PC (Steam)
- Édition Standard → 38,79 € au lieu de 70 €, soit 45 % de réduction.
- Édition Deluxe → 43,99 € au lieu de 100 €, soit 56 % de réduction.
- Édition Ultimate → 48,99 € au lieu de 110 €, soit 55 % de réduction.
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