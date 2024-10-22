DRAGON BALL: Sparking ZERO : Personnaliser les tenues, c'est bientôt possible grâce à un mod

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 octobre 2024 à 10h49
Un mod permettant de personnaliser les tenues des personnages jouables sur DRAGON BALL: Sparking! ZERO est actuellement en développement.
DRAGON BALL: Sparking ZERO : Personnaliser les tenues, c'est bientôt possible grâce à un mod
Depuis la sortie de DRAGON BALL: Sparking! ZERO, de nombreuses personnes ont créé leur(s) mod(s) afin d'apporter quelques changements ou ajouts au jeu de combat de Spike Chunsoft et Bandai Namco. D'ailleurs, un moddeur travaille actuellement sur un projet qui devrait plaire à la communauté.

Un mod pour personnaliser les tenues, sur DRAGON BALL: Sparking! ZERO, en préparation

L'utilisateur Twitter/X et moddeur UltiMa647 développe, depuis plusieurs jours maintenant, un mod qui donnera aux joueurs et aux joueuses la possibilité de personnaliser les tenues des combattants disponibles sur DRAGON BALL: Sparking! ZERO. Pour être plus précis, ce mod permettra, entre autres, de changer les couleurs des vêtements et de la peau des personnages jouables. D'ailleurs, le créateur partage régulièrement ses avancées sur son compte Twitter/X.
Selon les dernières informations partagées par UltiMa647, ce mod n'est pas encore terminé : « [...] Avant que quelqu'un ne pose la question, non ce n'est pas fini et non je ne sais pas quand ça sera fini [...] ». Le moddeur précise, par ailleurs, qu'il lui reste encore plusieurs éléments à ajouter ainsi qu'à corriger mais que « [...] les progrès sont constants [...] ». Il va donc falloir faire preuve de patience, avant de pouvoir personnaliser à sa guise les tenues des personnages de DRAGON BALL: Sparking! ZERO grâce à ce mod.

Miniature vidéo

Rappelons, pour conclure, que DRAGON BALL: Sparking! ZERO est disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC ainsi que des cartes PSN à prix réduit :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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