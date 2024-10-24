DRAGON BALL: Sparking ZERO : MàJ du 24 octobre 2024, patch notes et détails

DRAGON BALL: Sparking Zero : Tous les personnages jouables du DLC Super-Limit Breaking NEO
Le DLC Super Limit-Breaking NEO de DRAGON BALL: Sparking! ZERO apporte plus d'une trentaine de nouveaux personnages. Voici la liste complète.
Patch notes de la mise à jour du 24 octobre 2024 de DRAGON BALL: Sparking! ZERO
- Amélioration d'un problème où certaines commandes ne répondent plus pendant les matchs en ligne lorsque les commandes classiques sont sélectionnées.
- Ajustement des niveaux de difficulté lorsque certains stages de « Episode Battle » sont joués avec un mode de difficulté inférieur.
- Ajustement des statistiques de Yajirobe.
- Amélioration de la stabilité opérationnelle.
Rappelons, pour conclure, que DRAGON BALL: Sparking! ZERO est à retrouver sur différentes plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC ainsi que des cartes PSN à prix réduit :
📅The new patch will go live on all platforms on October 24 at 17:00 JST - 01:00 AM PST -10:00 CET.— Dragon Ball Games (@dragonballgames) October 24, 2024
⚠️Please note that the Replay Data of your Battles, including Custom Battle World Library replays, will be deleted.
commentaires (2)
Bah c'est le patch notes des devs ptdr c'est ce qu'ils ont mis sur twitter pas besoin de s'énerver
C'est ça que vous appelez "détails du patch note" ????
C'est une blague ?