DRAGON BALL: Sparking ZERO : MàJ du 24 octobre 2024, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 octobre 2024 à 12h39
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour déployée le 24 octobre 2024 sur DRAGON BALL: Sparking! ZERO.
DRAGON BALL: Sparking ZERO : MàJ du 24 octobre 2024, patch notes et détails
En ce jeudi 24 octobre 2024, DRAGON BALL: Sparking! ZERO s'est doté d'une nouvelle et première mise à jour. Celle-ci n'apporte pas de nouveautés sur le jeu de combat de Spike Chunsoft et de Bandai Namco mais améliore quelques éléments, notamment en ce qui concerne les commandes/contrôles, le personnage Yajirobe et la stabilité.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour déployée le 24 octobre 2024 sur DRAGON BALL: Sparking! ZERO.

Patch notes de la mise à jour du 24 octobre 2024 de DRAGON BALL: Sparking! ZERO

  • Amélioration d'un problème où certaines commandes ne répondent plus pendant les matchs en ligne lorsque les commandes classiques sont sélectionnées.
  • Ajustement des niveaux de difficulté lorsque certains stages de « Episode Battle » sont joués avec un mode de difficulté inférieur. 
  • Ajustement des statistiques de Yajirobe.
  • Amélioration de la stabilité opérationnelle.
Rappelons, pour conclure, que DRAGON BALL: Sparking! ZERO est à retrouver sur différentes plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC ainsi que des cartes PSN à prix réduit :
  • PC (Steam)
    • Édition Standard → 38,79 € au lieu de 70 €, soit 45 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 43,99 € au lieu de 100 €, soit 56 % de réduction.
    • Édition Ultimate → 48,99 € au lieu de 110 €, soit 55 % de réduction.
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
    • Carte PSN 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

DRAGON BALL: Sparking Zero : Tous les personnages jouables du DLC Super-Limit Breaking NEO
DB: Sparking! ZERO 24 juillet 2026

DRAGON BALL: Sparking Zero : Tous les personnages jouables du DLC Super-Limit Breaking NEO

Le DLC Super Limit-Breaking NEO de DRAGON BALL: Sparking! ZERO apporte plus d'une trentaine de nouveaux personnages. Voici la liste complète.
DRAGON BALL: Sparking Zero dévoile la date de sortie de son DLC Super Limit-Breaking NEO
DB: Sparking! ZERO 23 juillet 2026

DRAGON BALL: Sparking Zero dévoile la date de sortie de son DLC Super Limit-Breaking NEO

Spike Chunsoft et Bandai Namco ont, récemment, partagé la date de sortie du DLC Super Limit-Breaking NEO de DRAGON BALL: Sparking! ZERO.
DRAGON BALL: Sparking! Zero dévoile son nouveau DLC et 30 nouveaux personnages jouables
DB: Sparking! ZERO 20 avril 2026

DRAGON BALL: Sparking! Zero dévoile son nouveau DLC et 30 nouveaux personnages jouables

C'est probablement le plus gros DLC jamais créé pour un jeu de combat, toutes licences confondues. DRAGON BALL: Sparking! Zero se prépare à l'arrivée de 30 nouveaux combattants et à corriger un défaut majeur.

commentaires (2)

Avatar
Génie (invité) Le 24/10/2024 à 14:13

Bah c'est le patch notes des devs ptdr c'est ce qu'ils ont mis sur twitter pas besoin de s'énerver

Avatar
1 (invité) Le 24/10/2024 à 13:33

C'est ça que vous appelez "détails du patch note" ????
C'est une blague ?