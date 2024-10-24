DRAGON BALL: Sparking ZERO : MàJ du 24 octobre 2024, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour déployée le 24 octobre 2024 sur DRAGON BALL: Sparking! ZERO.

Patch notes de la mise à jour du 24 octobre 2024 de DRAGON BALL: Sparking! ZERO Amélioration d'un problème où certaines commandes ne répondent plus pendant les matchs en ligne lorsque les commandes classiques sont sélectionnées.

Ajustement des niveaux de difficulté lorsque certains stages de « Episode Battle » sont joués avec un mode de difficulté inférieur.

Ajustement des statistiques de Yajirobe.

Amélioration de la stabilité opérationnelle.

📅The new patch will go live on all platforms on October 24 at 17:00 JST - 01:00 AM PST -10:00 CET.



⚠️Please note that the Replay Data of your Battles, including Custom Battle World Library replays, will be deleted. — Dragon Ball Games (@dragonballgames) October 24, 2024

PC (Steam) Édition Standard → 38,79 € au lieu de 70 €, soit 45 % de réduction. Édition Deluxe → 43,99 € au lieu de 100 €, soit 56 % de réduction. Édition Ultimate → 48,99 € au lieu de 110 €, soit 55 % de réduction.

(Steam) PS4 & PS5 Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction. Carte PSN 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.



En ce jeudi 24 octobre 2024,. Celle-ci n'apporte pas de nouveautés sur le jeu de combat de Spike Chunsoft et de Bandai Namco mais améliore quelques éléments, notamment en ce qui concerne les commandes/contrôles, le personnage Yajirobe et la stabilité.Mais, sans plus tarder, voiciRappelons, pour conclure, queest à retrouver sur différentes plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC ainsi que des cartes PSN à prix réduit :