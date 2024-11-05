Pourquoi Dragon Age: The Veilguard n'aura aucun DLC ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 novembre 2024 à 12h20
Pour la première fois dans l'histoire de la franchise, Dragon Age: The Veilguard ne recevra aucun contenu additionnel. Les développeurs se sont expliqués sur cette situation exceptionnelle.
Pourquoi Dragon Age: The Veilguard n'aura aucun DLC ?
Malgré des critiques mitigées de la part des joueurs, Dragon Age: The Veilguard a joui d'une sortie record sur Steam, devenant le lancement EA le plus réussi. Si la qualité générale du jeu reste un débat pour les joueurs, il n'empêche qu'Electronic Arts a réussi son coup et vendra très probablement des millions de copies à travers le monde. 

Toutefois, les joueurs se demandent si des DLC vont arriver, pour prolonger l'aventure, comme il est coutume de le faire pour la licence. 

Pourquoi aucun DLC n'est prévu pour Dragon Age: The Veilguard ?

Dragon Age: The Veilguard est le quatrième opus de la licence, arrivant dix ans après le troisième, Inquisition, tandis que Dragon Age Origins et Dragon Age 2 ont introduit la licence, en 2009 et 2011. Ces trois épisodes ont tous profité de différentes extensions, pour prolonger l'histoire. Certains de ces DLC étaient même très conséquents, et appréciés des joueurs.

Malheureusement, nous savons d'ores et déjà que Dragon Age: The Veilguard ne recevra aucun DLC à court ou moyen terme. C'est le directeur créatif, John Epler, qui a annoncé la nouvelle dans un entretien accordé à Rolling Stone. La raison est somme toute assez simple : se concentrer sur un autre projet de taille, Mass Effect 5. « L'attention des développeurs s'est entièrement tournée vers le prochain Mass Effect en tant que projet actuel. »
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Une mauvaise nouvelle pour certains, qui espéraient prolonger cette aventure, mais qui n'auront pas besoin d'attendre en vain l'annonce d'une extension. 

Miniature vidéo

Le titre a d'ailleurs été pensé comme un jeu unique, puisque les équipes n'ont jamais travaillé sur un DLC de Dragon Age: The Veilguard. Le but était que le jeu raconte parfaitement l'histoire, et qu'elle ne soit pas complétée par la suite pour avoir la réponse à une question en particulier.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Dragon Age, une licence qui n'aurait plus aucun avenir chez EA ?
DA: The Veilguard 10 juillet 2026

Dragon Age, une licence qui n'aurait plus aucun avenir chez EA ?

Après Dragon Age : The Veilguard, les admirateurs de la franchise se demandent ce qu'EA et BioWare ont prévu. Mais pour l'un des scénaristes de la saga, l'avenir est loin d'être joyeux.
« Une peste virulente », le cocréateur de Dragon Age fustige l'usage de l'intelligence artificielle
DA: The Veilguard 02 juillet 2026

« Une peste virulente », le cocréateur de Dragon Age fustige l'usage de l'intelligence artificielle

David Gaider, figure historique de BioWare et cocréateur de la saga Dragon Age, a vivement critiqué l'usage de l'intelligence artificielle dans le développement de jeux vidéo. Selon lui, cette technologie menace l'apprentissage des jeunes développeurs et soulève de graves problèmes éthiques et techniques.
Un ancien développeur de chez BioWare parle du placement de produit comme moyen de financer les jeux
DA: The Veilguard 02 juin 2026

Un ancien développeur de chez BioWare parle du placement de produit comme moyen de financer les jeux

L'ancien responsable de Dragon Age chez BioWare, Mark Darrah, explique que le placement de produit pourrait servir de financement pour les jeux.

commentaire (0)