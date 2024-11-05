Pourquoi Dragon Age: The Veilguard n'aura aucun DLC ?

Pour la première fois dans l'histoire de la franchise, Dragon Age: The Veilguard ne recevra aucun contenu additionnel. Les développeurs se sont expliqués sur cette situation exceptionnelle.
Malgré des critiques mitigées de la part des joueurs, Dragon Age: The Veilguard
a joui d'une sortie record sur Steam, devenant le lancement EA le plus réussi. Si la qualité générale du jeu reste un débat pour les joueurs, il n'empêche qu'Electronic Arts a réussi son coup et vendra très probablement des millions de copies à travers le monde.
Toutefois, les joueurs se demandent si des DLC vont arriver
, pour prolonger l'aventure, comme il est coutume de le faire pour la licence.
Pourquoi aucun DLC n'est prévu pour Dragon Age: The Veilguard ?
Dragon Age: The Veilguard
est le quatrième opus de la licence, arrivant dix ans après le troisième, Inquisition, tandis que Dragon Age Origins et Dragon Age 2 ont introduit la licence, en 2009 et 2011. Ces trois épisodes ont tous profité de différentes extensions, pour prolonger l'histoire. Certains de ces DLC étaient même très conséquents, et appréciés des joueurs.
Malheureusement, nous savons d'ores et déjà que Dragon Age: The Veilguard ne recevra aucun DLC
à court ou moyen terme. C'est le directeur créatif, John Epler, qui a annoncé la nouvelle dans un entretien accordé à Rolling Stone
. La raison est somme toute assez simple : se concentrer sur un autre projet de taille, Mass Effect 5
. « L'attention des développeurs s'est entièrement tournée vers le prochain Mass Effect en tant que projet actuel.
»
Une mauvaise nouvelle pour certains, qui espéraient prolonger cette aventure, mais qui n'auront pas besoin d'attendre en vain l'annonce d'une extension.
Le titre a d'ailleurs été pensé comme un jeu unique, puisque les équipes n'ont jamais travaillé sur un DLC de Dragon Age: The Veilguard
. Le but était que le jeu raconte parfaitement l'histoire, et qu'elle ne soit pas complétée par la suite pour avoir la réponse à une question en particulier.
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