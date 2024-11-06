Dragon Age: The Veilguard Steam Deck : Est-il possible d'y jouer sur la console de Valve ?

La dernière console de Valve, Steam Deck, est un véritable succès. Les joueurs et les joueuses se demandent, d'ailleurs, si elle est capable de faire tourner Dragon Age: The Veilguard. Nous vous apportons la réponse.

Est-il possible de jouer à Dragon Age: The Veilguard sur le Steam Deck ?

PC Édition Standard → Bientôt disponible.

Xbox Édition Deluxe → 76,49 € au lieu de 100 €, soit 24 % de réduction.

PS5 Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.



Disponible depuis l'année 2022, le, de Valve, a été acheté par de nombreux joueurs et joueuses, notamment par celles et ceux qui souhaitent profiter de leurs jeux tranquillement dans leur canapé ou bien lors de leurs déplacements. De ce fait, certains se demandent régulièrement si les titres présents dans leur bibliothèque vidéoludique tournent comme il se doit sur ladite console de Valve. La communauté se pose notamment cette question pour le RPG de BioWare et désire, ainsi, savoirLes joueurs et les joueuses seront, à coup sûr, ravis d'apprendre que la réponse est positive :. De ce fait, les détenteurs de la console de Valve peuvent tout à fait l'utiliser pour explorer le monde de Thédas en compagnie de Rook, s'ils le souhaitent.BioWare et EA ont, notamment, partagé cette information sur la page Steam de. Sur celle-ci, nous pouvons, effectivement, voir la mention « Compatible » dans l'encart « Compatibilité avec le Steam Deck », dans une colonne figurant sur la partie droite. Dans un article lié, les développeurs précisent ceci : « [...] Si vous jouez sur Steam Deck, nous vous recommandons d'utiliser les paramètres graphiques prédéfinis bas pour des performances et une stabilité optimales [...] ».Pour conclure, rappelons queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez acheter le RPG de BioWare et EA tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes ainsi que des cartes PSN à moindre coût :