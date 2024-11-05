Dragon Age: The Veilguard : Sauver ou abandonner le maire, que faire ?

Si vous ne savez pas quel choix opter entre abandonner ou bien sauver le maire sur Dragon Age: The Veilguard, sachez que nous vous dévoilons les conséquences de ces deux décisions afin de vous aider à y voir plus clair.

Abandonner ou sauver le maire sur Dragon Age: The Veilguard, quelle décision prendre ?

Abandonner le maire sur Dragon Age: The Veilguard : Conséquences → Bellada et Harding approuvent. Neve désapprouve.

: Sauver le maire sur Dragon Age: The Veilguard : Conséquences → Bellada et Harding désapprouvent. Neve approuve.

: Bannir le maire sur Dragon Age: The Veilguard : Conséquences → Bellada et Harding désapprouvent. Neve approuve grandement.

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Lors de leur aventure sur, les joueurs et les joueuses se retrouveront, certaines fois, face à des choix cornéliens. Le premier d'entre eux propose d', au cours de la quête « La traversée des ombres ». Étant donné que les décisions que vous prenez ont un impact sur les relations avec les compagnons, il se peut que vous ne sachiez pas quoi faire à ce moment-là. Ainsi, dans ce qui suit,Comme dit précédemment, au cours de la quête « La traversée des ombres » sur, et plus précisément vers la fin, vous rencontrerez le maire du village que vous venez de traverser et qui est dévasté par l'enclin. Après une courte discussion avec ledit personnage, qui vous apprend ses motivations, vous devez décider de son sort. Le jeu vous propose alors de(choix proposé seulement si vous avez opté pour la faction Garde des Ombres/Grey Wardens). Évidemment, cela aura des conséquences sur votre niveau d'amitié avec les compagnons présents. D'ailleurs, les voici :Maintenant que vous connaissez, vous pouvez prendre votre décision. Si vous souhaitez romancer Neve, nous vous conseillons de sauver le maire ou bien de le bannir (si vous avez sélectionné la faction adéquate). En revanche, si vous avez prévu une romance avec Bellada ou bien Harding, nous vous recommandons d'abandonner le maire.