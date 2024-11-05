Dragon Age: The Veilguard : Sauver ou abandonner le maire, que faire ?

Si vous ne savez pas quel choix opter entre abandonner ou bien sauver le maire sur Dragon Age: The Veilguard, sachez que nous vous dévoilons les conséquences de ces deux décisions afin de vous aider à y voir plus clair.
Lors de leur aventure sur Dragon Age: The Veilguard
, les joueurs et les joueuses se retrouveront, certaines fois, face à des choix cornéliens. Le premier d'entre eux propose d'abandonner ou bien de sauver le maire
, au cours de la quête « La traversée des ombres ». Étant donné que les décisions que vous prenez ont un impact sur les relations avec les compagnons, il se peut que vous ne sachiez pas quoi faire à ce moment-là. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous apportons quelques explications et révélons les conséquences de chaque choix proposé en ce qui concerne le maire, sur Dragon Age: The Veilguard
.
Abandonner ou sauver le maire sur Dragon Age: The Veilguard, quelle décision prendre ?
Comme dit précédemment, au cours de la quête « La traversée des ombres » sur Dragon Age: The Veilguard
, et plus précisément vers la fin, vous rencontrerez le maire du village que vous venez de traverser et qui est dévasté par l'enclin. Après une courte discussion avec ledit personnage, qui vous apprend ses motivations, vous devez décider de son sort. Le jeu vous propose alors de l'abandonner, de le sauver ou bien de le bannir
(choix proposé seulement si vous avez opté pour la faction Garde des Ombres/Grey Wardens). Évidemment, cela aura des conséquences sur votre niveau d'amitié avec les compagnons présents. D'ailleurs, les voici :
- Abandonner le maire sur Dragon Age: The Veilguard :
- Conséquences → Bellada et Harding approuvent. Neve désapprouve.
- Sauver le maire sur Dragon Age: The Veilguard :
- Conséquences → Bellada et Harding désapprouvent. Neve approuve.
- Bannir le maire sur Dragon Age: The Veilguard :
- Conséquences → Bellada et Harding désapprouvent. Neve approuve grandement.
Maintenant que vous connaissez les conséquences des différents choix proposés au sujet du maire, sur Dragon Age: The Veilguard
, vous pouvez prendre votre décision. Si vous souhaitez romancer Neve, nous vous conseillons de sauver le maire ou bien de le bannir (si vous avez sélectionné la faction adéquate). En revanche, si vous avez prévu une romance avec Bellada ou bien Harding, nous vous recommandons d'abandonner le maire.
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