Dragon Age: The Veilguard : Quelle est sa durée de vie ?

Retrouvez toutes les informations concernant la durée de vie de Dragon Age: The Veilguard et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.

Combien d'heures pour terminer Dragon Age: The Veilguard ?







Terminer l'histoire principale de Dragon Age: The Veilguard → Environ 20-30 heures

→ Environ 20-30 heures Terminer l'histoire principale de Dragon Age: The Veilguard et faire de l'annexe → Environ 70-80 heures.

→ Environ 70-80 heures. Terminer Dragon Age: The Veilguard à 100 % → Environ 100 heures.

PC Édition Standard → Bientôt disponible.

Xbox Édition Deluxe → 76,49 € au lieu de 100 €, soit 24 % de réduction.

PS5 Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.



Catégorisé comme un Action-RPG (A-RPG),est développé par BioWare et édité par EA. Disponible depuis la fin du mois d'octobre 2024 sur plusieurs plateformes de jeu, le titre nous invite à explorer le monde de Thédas en tant que Rook, qui fait partie, ainsi que sept compagnons, de la Garde du Voile. De nombreux joueurs et joueuses, appréciant tout particulièrement la franchise ou non, ont prévu de se lancer dans l'aventure. Certains d'entre eux se demandent alors tout naturellementComme pour la grande majorité des jeux,dépend de plusieurs paramètres, notamment de votre façon de jouer et de vos objectifs. Si vous désirez obtenir le Platine/100 % du jeu, vous passerez beaucoup plus de temps dessus qu'une personne ne souhaitant qu'accomplir l'histoire principale. De plus, cela va également dépendre du mode de difficulté choisi, en début de partie.Cependant, nous pouvons vous donner une estimation en ce qui concerne, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le nouveau A-RPG de BioWare avant de voir l'écran des crédits défiler, et ce, en fonction de divers objectifs.De ce fait,proposeplutôt intéressante, surtout pour toutes celles et ceux qui comptent empocher le Platine ou 100 % du titre de BioWare.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :