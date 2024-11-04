Dragon Age: The Veilguard : Quelle est sa durée de vie ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 novembre 2024 à 14h20
Retrouvez toutes les informations concernant la durée de vie de Dragon Age: The Veilguard et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.
Dragon Age: The Veilguard : Quelle est sa durée de vie ?
Catégorisé comme un Action-RPG (A-RPG), Dragon Age: The Veilguard est développé par BioWare et édité par EA. Disponible depuis la fin du mois d'octobre 2024 sur plusieurs plateformes de jeu, le titre nous invite à explorer le monde de Thédas en tant que Rook, qui fait partie, ainsi que sept compagnons, de la Garde du Voile. De nombreux joueurs et joueuses, appréciant tout particulièrement la franchise ou non, ont prévu de se lancer dans l'aventure. Certains d'entre eux se demandent alors tout naturellement quelle est la durée de vie de Dragon Age: The Veilguard, et donc combien d'heures faut-il pour le terminer.

Combien d'heures pour terminer Dragon Age: The Veilguard ?

Comme pour la grande majorité des jeux, la durée de vie de Dragon Age: The Veilguard dépend de plusieurs paramètres, notamment de votre façon de jouer et de vos objectifs. Si vous désirez obtenir le Platine/100 % du jeu, vous passerez beaucoup plus de temps dessus qu'une personne ne souhaitant qu'accomplir l'histoire principale. De plus, cela va également dépendre du mode de difficulté choisi, en début de partie.
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Cependant, nous pouvons vous donner une estimation en ce qui concerne la durée de vie de Dragon Age: The Veilguard, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le nouveau A-RPG de BioWare avant de voir l'écran des crédits défiler, et ce, en fonction de divers objectifs.
  • Terminer l'histoire principale de Dragon Age: The Veilguard → Environ 20-30 heures
  • Terminer l'histoire principale de Dragon Age: The Veilguard et faire de l'annexe → Environ 70-80 heures.
  • Terminer Dragon Age: The Veilguard à 100 % → Environ 100 heures.
De ce fait, Dragon Age: The Veilguard propose une durée de vie plutôt intéressante, surtout pour toutes celles et ceux qui comptent empocher le Platine ou 100 % du titre de BioWare. 

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Rappelons, en guise de conclusion, que Dragon Age: The Veilguard est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
  • PC
    • Édition Standard → Bientôt disponible.
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  • PS5
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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