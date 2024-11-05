Si vous ne savez pas quelle difficulté choisir sur Dragon Age: The Veilguard, sachez que nous vous apportons quelques explications et conseils qui pourraient vous aider.
Pour leur aventure sur Dragon Age: The Veilguard
, les joueurs et les joueuses ont le choix entre plusieurs modes de difficulté
, proposant divers paramètres et statistiques. Cette pluralité permet, de ce fait, à chacun de profiter de l'expérience qui lui convient le mieux. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas quel mode de difficulté
sélectionner, en débutant votre périple à Thédas. C'est pourquoi, nous vous partageons, dans ce qui suit, quelques explications et conseils pouvant vous aider à choisir un mode de difficulté sur Dragon Age: The Veilguard
.
Quelle difficulté choisir sur Dragon Age: The Veilguard ?
Les modes de difficulté sur Dragon Age: The Veilguard
En lançant pour la toute première fois Dragon Age: The Veilguard
, et plus précisément après avoir façonné votre personnage, vous devrez nécessairement opter pour l'un des modes de difficulté
proposés. À ce propos, sachez que six niveaux de difficulté
sont disponibles sur le RPG de BioWare. Hormis pour la difficulté
personnalisable, chaque mode dispose de différents curseurs, jaugés sur cinq paliers : Dégâts subis, Agressivité ennemie, Défi tactique et Timing de défense. Comme vous vous en doutez, les difficultés
supérieures poussent les curseurs vers les paliers les plus élevés à chaque fois. Par exemple, en difficulté
Aventure, les dégâts subis, qui sont au niveau 3 sur 5, sont plus importants qu'en Découverte.
Dans tous les cas, nous vous résumons tout ce qu'il y a à savoir concernant les modes de difficulté disponibles sur Dragon Age: The Veilguard
dans le tableau ci-dessous :
|Mode de difficulté
|Description
|Caractéristiques
|Histoire
|Pour le récit avant tout.
Une immersion dans l'histoire avec des combats plus indulgents.
|- Dégâts subis : 1/5
- Agressivité ennemie : 1/5
- Défi tactique : 1/5
- Timing de défense : 1/5
|Découverte
|L'important c'est l'équipe.
Des combats équilibrés qui mettent davantage l'accent sur la composition du groupe et le choix des équipements que sur les temps de réaction.
|- Dégâts subis : 2/5
- Agressivité ennemie : 2/5
- Défi tactique : 2/5
- Timing de défense : 1/5
|Aventure
|Pour l'action et l'aventure.
Une expérience de jeu qui propose un juste équilibre entre les combats, la composition du groupe et le choix des équipements.
|- Dégâts subis : 3/5
- Agressivité ennemie : 3/5
- Défi tactique : 3/5
- Timing de défense : 3/5
|Héroïsme
|Pour repousser ses limites.
Franchissez des obstacles insurmontables et sauvez le monde face à des adversaires impitoyables.
|- Dégâts subis : 4/5
- Agressivité ennemi : 4/5
- Défi tactique : 4/5
- Timing de défense : 4/5
|Cauchemar
|Pas là pour plaisanter.
Des combats intenses, qui ne pardonnent pas. Exige une maîtrise du combat, de l'équipement et des compétences pour survivre.
|- Dégâts subis : 5/5
- Agressivité ennemi : 5/5
- Défi tactique : 5/5
- Timing de défense : 5/5
|Personnalisable
|Pour tracer son propre chemin.
Personnalisez tous les paramètres.
|À définir soi-même.
Quel mode de difficulté sélectionner sur Dragon Age: The Veilguard ?
Si vous désirez profiter pleinement de l'histoire de Dragon Age: The Veilguard
, sans rencontrer trop de problèmes, nous vous recommandons d'opter pour la difficulté
Histoire, car les curseurs sont au plus bas. De la même manière, le mode Découverte peut être intéressant, si vous souhaitez une aventure assez tranquille.
La difficulté
Aventure, qui est en réalité le mode Normal, conviendra à toutes celles et ceux qui veulent une expérience assez équilibrée. Héroïsme est, à l'inverse, une difficulté
qui s'adresse aux joueurs souhaitant du challenge et qui n'ont pas peur de mourir à plusieurs reprises. Pour finir, le mode Cauchemar semble plus adéquat pour un deuxième run, tant jouer dans cette difficulté
peut se montrer ardu. À propos de la difficulté
Cauchemar, les développeurs précisent, d'ailleurs : « Si vous choisissez Cauchemar, vous ne pourrez changer le style de jeu
[difficulté] qu'en recommençant une partie
».
Évidemment, si vous souhaitez parcourir Dragon Age: The Veilguard
comme vous l'entendez, le mode Personnalisable est tout indiqué.
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