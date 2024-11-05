Dragon Age: The Veilguard : Quelle difficulté choisir ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 novembre 2024 à 10h36
Si vous ne savez pas quelle difficulté choisir sur Dragon Age: The Veilguard, sachez que nous vous apportons quelques explications et conseils qui pourraient vous aider.
Dragon Age: The Veilguard : Quelle difficulté choisir ?
Pour leur aventure sur Dragon Age: The Veilguard, les joueurs et les joueuses ont le choix entre plusieurs modes de difficulté, proposant divers paramètres et statistiques. Cette pluralité permet, de ce fait, à chacun de profiter de l'expérience qui lui convient le mieux. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas quel mode de difficulté sélectionner, en débutant votre périple à Thédas. C'est pourquoi, nous vous partageons, dans ce qui suit, quelques explications et conseils pouvant vous aider à choisir un mode de difficulté sur Dragon Age: The Veilguard.

Quelle difficulté choisir sur Dragon Age: The Veilguard ?

Les modes de difficulté sur Dragon Age: The Veilguard

En lançant pour la toute première fois Dragon Age: The Veilguard, et plus précisément après avoir façonné votre personnage, vous devrez nécessairement opter pour l'un des modes de difficulté proposés. À ce propos, sachez que six niveaux de difficulté sont disponibles sur le RPG de BioWare. Hormis pour la difficulté personnalisable, chaque mode dispose de différents curseurs, jaugés sur cinq paliers : Dégâts subis, Agressivité ennemie, Défi tactique et Timing de défense. Comme vous vous en doutez, les difficultés supérieures poussent les curseurs vers les paliers les plus élevés à chaque fois. Par exemple, en difficulté Aventure, les dégâts subis, qui sont au niveau 3 sur 5, sont plus importants qu'en Découverte.

Dans tous les cas, nous vous résumons tout ce qu'il y a à savoir concernant les modes de difficulté disponibles sur Dragon Age: The Veilguard dans le tableau ci-dessous : 

Mode de difficulté
 Description Caractéristiques
Histoire Pour le récit avant tout.
Une immersion dans l'histoire avec des combats plus indulgents.		 - Dégâts subis : 1/5
- Agressivité ennemie : 1/5
- Défi tactique : 1/5
- Timing de défense : 1/5
Découverte L'important c'est l'équipe.
Des combats équilibrés qui mettent davantage l'accent sur la composition du groupe et le choix des équipements que sur les temps de réaction.		 - Dégâts subis : 2/5
- Agressivité ennemie : 2/5
- Défi tactique : 2/5
- Timing de défense : 1/5
Aventure Pour l'action et l'aventure.
Une expérience de jeu qui propose un juste équilibre entre les combats, la composition du groupe et le choix des équipements.		 - Dégâts subis : 3/5
- Agressivité ennemie : 3/5
- Défi tactique : 3/5
- Timing de défense : 3/5
Héroïsme Pour repousser ses limites.
Franchissez des obstacles insurmontables et sauvez le monde face à des adversaires impitoyables.		 - Dégâts subis : 4/5
- Agressivité ennemi : 4/5
- Défi tactique : 4/5
- Timing de défense : 4/5
Cauchemar Pas là pour plaisanter.
Des combats intenses, qui ne pardonnent pas. Exige une maîtrise du combat, de l'équipement et des compétences pour survivre.		 - Dégâts subis : 5/5
- Agressivité ennemi : 5/5
- Défi tactique : 5/5
- Timing de défense : 5/5
Personnalisable Pour tracer son propre chemin.
Personnalisez tous les paramètres.		 À définir soi-même.

Quel mode de difficulté sélectionner sur Dragon Age: The Veilguard ?

Si vous désirez profiter pleinement de l'histoire de Dragon Age: The Veilguard, sans rencontrer trop de problèmes, nous vous recommandons d'opter pour la difficulté Histoire, car les curseurs sont au plus bas. De la même manière, le mode Découverte peut être intéressant, si vous souhaitez une aventure assez tranquille. 
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La difficulté Aventure, qui est en réalité le mode Normal, conviendra à toutes celles et ceux qui veulent une expérience assez équilibrée. Héroïsme est, à l'inverse, une difficulté qui s'adresse aux joueurs souhaitant du challenge et qui n'ont pas peur de mourir à plusieurs reprises. Pour finir, le mode Cauchemar semble plus adéquat pour un deuxième run, tant jouer dans cette difficulté peut se montrer ardu. À propos de la difficulté Cauchemar, les développeurs précisent, d'ailleurs : « Si vous choisissez Cauchemar, vous ne pourrez changer le style de jeu [difficulté] qu'en recommençant une partie ».
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Évidemment, si vous souhaitez parcourir Dragon Age: The Veilguard comme vous l'entendez, le mode Personnalisable est tout indiqué.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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