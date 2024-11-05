Dragon Age: The Veilguard : Quel est le niveau maximum (level cap) ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 novembre 2024 à 15h41
Si vous vous demandez quel est le niveau maximum atteignable sur Dragon Age: The Veilguard, vous voici au bon endroit. Nous vous apportons toutes les informations concernant le level cap sur le RPG de BioWare.
Dragon Age: The Veilguard : Quel est le niveau maximum (level cap) ?
Étant donné que Dragon Age: The Veilguard est catégorisé comme un RPG, les joueurs et les joueuses monteront le niveau de leur personnage (Rook), tout au long de l'aventure. En outre, un système de level est également proposé pour les sept compagnons disponibles sur le titre. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent quel est le niveau maximum, c'est-à-dire level cap, sur Dragon Age: The Veilguard, afin de savoir quand la progression est bloquée.

Quel est le niveau maximum (level cap) sur Dragon Age: The Veilguard ?

Le niveau maximum (level cap) pour Rook sur Dragon Age: The Veilguard

Le niveau maximum (level cap) pour le protagoniste, à savoir Rook, sur Dragon Age: The Veilguard est de 50. Cela signifie qu'après avoir atteint ce palier, les joueurs et les joueuses ne pourront plus monter le niveau de leur personnage et donc gagner de nouveaux points de compétence.

Comme vous vous en doutez, c'est en terminant des quêtes, en explorant les zones ou encore en éliminant des ennemis que vous gagnerez de l'expérience, et monterez ainsi le niveau de votre Rook, sur Dragon Age: The Veilguard. Précisons que le level de ce dernier est affiché dans l'onglet « Personnage », à retrouver via le menu en jeu.

dragon-age-the-veilguard-niveau-personnage-rook

Le niveau maximum (level cap) des compagnons sur Dragon Age: The Veilguard

En ce qui concerne les compagnons de Dragon Age: The Veilguard, eux-aussi peuvent monter de niveau. D'ailleurs, le niveau maximum (level cap) des compagnons sur Dragon Age: The Veilguard est de 10. Contrairement à Rook, les niveaux des compagnons ne sont pas liés au gain de points d'expérience mais à leur lien/relation avec votre personnage.

Ainsi, si vous désirez augmenter leur niveau, vous devez discuter avec eux régulièrement, les sélectionner dans votre équipe et faire attention à vos choix lors des dialogues. Vous pouvez à tout moment prendre connaissance de leur niveau grâce à l'onglet « Équipe », accessible via le menu en jeu.

dragon-age-the-veilguard-niveau-relation-compagnon
Vous savez, à présent, tout ce qu'il y a à savoir au sujet du niveau maximum (level cap) de Rook et des compagnons sur Dragon Age: The Veilguard.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Dragon Age, une licence qui n'aurait plus aucun avenir chez EA ?
DA: The Veilguard 10 juillet 2026

Dragon Age, une licence qui n'aurait plus aucun avenir chez EA ?

Après Dragon Age : The Veilguard, les admirateurs de la franchise se demandent ce qu'EA et BioWare ont prévu. Mais pour l'un des scénaristes de la saga, l'avenir est loin d'être joyeux.
« Une peste virulente », le cocréateur de Dragon Age fustige l'usage de l'intelligence artificielle
DA: The Veilguard 02 juillet 2026

« Une peste virulente », le cocréateur de Dragon Age fustige l'usage de l'intelligence artificielle

David Gaider, figure historique de BioWare et cocréateur de la saga Dragon Age, a vivement critiqué l'usage de l'intelligence artificielle dans le développement de jeux vidéo. Selon lui, cette technologie menace l'apprentissage des jeunes développeurs et soulève de graves problèmes éthiques et techniques.
Un ancien développeur de chez BioWare parle du placement de produit comme moyen de financer les jeux
DA: The Veilguard 02 juin 2026

Un ancien développeur de chez BioWare parle du placement de produit comme moyen de financer les jeux

L'ancien responsable de Dragon Age chez BioWare, Mark Darrah, explique que le placement de produit pourrait servir de financement pour les jeux.

commentaire (0)