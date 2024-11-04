Dragon Age: The Veilguard : La liste complète des trophées et succès

Dragon Age: The Veilguard propose de nombreux trophées et succès qu'il convient de débloquer pour obtenir le Platine/100 % de l'Action-RPG de BioWare. Nous vous partageons la liste complète.

Liste des trophées et succès de Dragon Age: The Veilguard

1re partie : le cas Minrathie → Techniquement, le plan a fonctionné.

→ Techniquement, le plan a fonctionné. 2e partie : la Ruine → Vous avez fait des rencontres inattendues dans un lieu des plus insolites.

→ Vous avez fait des rencontres inattendues dans un lieu des plus insolites. 3e partie : l'éveil → Vous avez découvert une lame qui chante et assisté à l'éveil d'une magie ancienne.

→ Vous avez découvert une lame qui chante et assisté à l'éveil d'une magie ancienne. 4e partie : les nuits de Tévinter → Vous avez découvert le mal tapi dans les ruelles les plus sombres de Minrathie et au-delà.

→ Vous avez découvert le mal tapi dans les ruelles les plus sombres de Minrathie et au-delà. 5e partie : l'Anvallenim → Vous avez percé à jour les sombres machinations d'un culte et obtenu de précieuses informations.

→ Vous avez percé à jour les sombres machinations d'un culte et obtenu de précieuses informations. 6e partie : vieux sang et anciens serments → Vous avez découvert un secret enfoui et appris à prendre des décisions difficiles dans l'adversité.

→ Vous avez découvert un secret enfoui et appris à prendre des décisions difficiles dans l'adversité. 7e partie : le feu, la plume et l'Immatériel → Vous avez remué ciel et terre pour former une équipe à nulle autre pareille.

→ Vous avez remué ciel et terre pour former une équipe à nulle autre pareille. 8e partie : le plus grand des sacrifices → Vous avez fait face. la guerre, tenté de préserver la paix, et enduré le poids du sacrifice.

→ Vous avez fait face. la guerre, tenté de préserver la paix, et enduré le poids du sacrifice. 9e partie : des liens et des ailes noircies → Dans un monde en perdition, vous avez tissé des liens auprès d'une nouvelle famille.

→ Dans un monde en perdition, vous avez tissé des liens auprès d'une nouvelle famille. 10e partie : le sang d'Arlathann → Vous avez suivi les méandres d'une piste écarlate au cœur d'un ancien empire.

→ Vous avez suivi les méandres d'une piste écarlate au cœur d'un ancien empire. 11e partie : la nuit tombe → Vous avez suivi le mal jusqu'au cœur d'Antiva et découvert que les ombres se nourrissent de la lumière.

→ Vous avez suivi le mal jusqu'au cœur d'Antiva et découvert que les ombres se nourrissent de la lumière. 12e partie : les meilleures histoires → Vous avez atteint le trône des prétendues divinités, soumises au poids de leur héritage.

→ Vous avez atteint le trône des prétendues divinités, soumises au poids de leur héritage. 13e partie : quitte ou double → Qui n'a plus rien à perdre mise tout.

→ Qui n'a plus rien à perdre mise tout. 14e partie : l'ascension du Loup implacable → Vous avez affronté des démons, des dragons, des engeances et le Loup implacable lui-même.

→ Vous avez affronté des démons, des dragons, des engeances et le Loup implacable lui-même. Debout, malgré tout → Vous avez su tirer votre épingle du jeu contre toute attente.

→ Vous avez su tirer votre épingle du jeu contre toute attente. La tempête apaisée → Le fruit empoisonné mûrira.

→ Le fruit empoisonné mûrira. En paix → Vous avez retrouvé une lueur d'espoir.

→ Vous avez retrouvé une lueur d'espoir. De soi-disant dieux → Vous avez révélé la magie latente de tous les autels des Evanurris.

→ Vous avez révélé la magie latente de tous les autels des Evanurris. Reflets → Vous avez aidé une réparatrice d'eluvians à se reconstruire dans un monde en proie au chaos.

→ Vous avez aidé une réparatrice d'eluvians à se reconstruire dans un monde en proie au chaos. Un nouvel Appel → Vous avez aidé un valeureux Garde des ombres à répondre à l'appel qui était le sien.

→ Vous avez aidé un valeureux Garde des ombres à répondre à l'appel qui était le sien. Trompe-la-mort → Vous avez aidé un vénérable nécromancien à choisir sa destinée.

→ Vous avez aidé un vénérable nécromancien à choisir sa destinée. Le chant de la Pierre → Vous avez aidé une éclaireuse endurcie à se frayer une nouvelle voie.

→ Vous avez aidé une éclaireuse endurcie à se frayer une nouvelle voie. Les liens du sang → Vous avez aidé un maître assassin à triompher de ses démons.

→ Vous avez aidé un maître assassin à triompher de ses démons. Les ombres de la ville → Vous avez aidé une détective expérimentée à faire la lumière sur les ombres de son passé.

→ Vous avez aidé une détective expérimentée à faire la lumière sur les ombres de son passé. Petit dragon → Vous avez aidé un-e draconiste à donner du sens à la flamme qui l'animait.

→ Vous avez aidé un-e draconiste à donner du sens à la flamme qui l'animait. Souvenir de fausses divinités → Vous avez assisté au premier souvenir de Fen'Harel.

→ Vous avez assisté au premier souvenir de Fen'Harel. Souvenir de notre erreur → Vous avez assisté au deuxième souvenir de Fen'Harel.

→ Vous avez assisté au deuxième souvenir de Fen'Harel. Souvenir de cœurs brûlés → Vous avez assisté au troisième souvenir de Fen'Harel.

→ Vous avez assisté au troisième souvenir de Fen'Harel. Souvenir d'une manifestation → Vous avez assisté au quatrième souvenir de Fen'Harel.

→ Vous avez assisté au quatrième souvenir de Fen'Harel. Souvenir d'apaisement → Vous avez assisté au cinquième souvenir de Fen'Harel.

→ Vous avez assisté au cinquième souvenir de Fen'Harel. Souvenir d'une vieille amie → Vous avez assisté au sixième souvenir de Fen'Harel.

→ Vous avez assisté au sixième souvenir de Fen'Harel. Début de collection → Vous avez trouvé au moins 20 objets souvenirs et vous les avez rapportés à la Vigie.

→ Vous avez trouvé au moins 20 objets souvenirs et vous les avez rapportés à la Vigie. Collectionnite aiguë → Vous avez trouvé ua moins 80 objets souvenirs et vous les avez rapportés à la Vigie.

→ Vous avez trouvé ua moins 80 objets souvenirs et vous les avez rapportés à la Vigie. Le long de la Voie impériale → Vous avez visité tous les sites possibles dans le nord de Thédas.

→ Vous avez visité tous les sites possibles dans le nord de Thédas. Les serres de la vengeance → Vous avez aidé les Corbeaux à envoyer un message aux personnes qui soustraient Antiva à son peuple.

→ Vous avez aidé les Corbeaux à envoyer un message aux personnes qui soustraient Antiva à son peuple. La lumière dans les ténèbres → Vous avez aidé la Garde des ombres à retrouver ce qui subsiste quand les cœurs se font cendres.

→ Vous avez aidé la Garde des ombres à retrouver ce qui subsiste quand les cœurs se font cendres. L'âme de la ville → Vous avez aidé les Dragons de l'ombre dans leur combat pour révéler l'âme corrompue de Minrathie.

→ Vous avez aidé les Dragons de l'ombre dans leur combat pour révéler l'âme corrompue de Minrathie. Anéantissement à Arlathann → Vous avez aidé les Mandataires du Voile à éviter un nouveau désastre à Arlathann.

→ Vous avez aidé les Mandataires du Voile à éviter un nouveau désastre à Arlathann. Bourse replète et bonne compagnie → Vous avez aidé les Seigneurs de la Fortunte dans leur quête de bravoure, de gloire et de camaraderie.

→ Vous avez aidé les Seigneurs de la Fortunte dans leur quête de bravoure, de gloire et de camaraderie. L'étrange et le surnaturel → Vous avez aidé les Sentinelles contre les anomalies démoniaques, mortes-vivantes et néfastes.

→ Vous avez aidé les Sentinelles contre les anomalies démoniaques, mortes-vivantes et néfastes. Fournisseur d'exception → Peu de personnes méritent une invitation, vous savez.

→ Peu de personnes méritent une invitation, vous savez. Tout beau, tout nouveau → Vous avez modifié l'apparence d'un objet pour la première fois.

→ Vous avez modifié l'apparence d'un objet pour la première fois. Tous les coups sont permis → Vous avez effectué cinq coups suprêmes.

→ Vous avez effectué cinq coups suprêmes. Pour les faveurs d'une faction → Vous avez amélioré une boutique de faction pour la première fois.

→ Vous avez amélioré une boutique de faction pour la première fois. Je possède des runes → Vous avez serti une rune pour la première fois.

→ Vous avez serti une rune pour la première fois. À la renverse → Vous avez triomphé en faisant tomber de haut votre adversaire pendant un combat.

→ Vous avez triomphé en faisant tomber de haut votre adversaire pendant un combat. Nostalgie → Vous avez testé les dégâts de chute et survécu dans le Phare.

→ Vous avez testé les dégâts de chute et survécu dans le Phare. À cœur ouvert → Vous avez porté votre voix jusqu'aux oreilles de Mythal.

→ Vous avez porté votre voix jusqu'aux oreilles de Mythal. Assortiment ! → Vous avez amélioré une arme, une armure et un accessoire à leur niveau et rareté maximum.

→ Vous avez amélioré une arme, une armure et un accessoire à leur niveau et rareté maximum. Plus d'un atout dans la manche → Vous avez dépensé au moins 52 points dans les arbres de compétence de Rook.

→ Vous avez dépensé au moins 52 points dans les arbres de compétence de Rook. Tombés du ciel → Vous avez vaincu tous les dragons-sires dans le nord de Thédas.

→ Vous avez vaincu tous les dragons-sires dans le nord de Thédas. Échappée belle → Vous avez brisé les sceaux retenant une ancienne menace et affronté ce qu'ils renfermaient.

PC Édition Standard → Bientôt disponible.

Xbox Édition Deluxe → 76,49 € au lieu de 100 €, soit 24 % de réduction.

PS5 Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.



Comme tous les autres jeux,dispose, lui-aussi, d'. Les joueurs et les joueuses qui désirent décrocher le Platine ou bien 100% de l'A-RPG de BioWare devront la consulter et s'intéresser de près aux différents intitulés. C'est pourquoi, nous vous dévoilons, dans ce qui suit,Avant tout, soulignons que le Platine deest baptisé « Carton plein ». Le nouvel opus Dragon Age propose pas moins de 52au total (sans le Platine, donc). D'ailleurs, pour débloquer le Platine ou bien le 100 % de, la communauté devra terminer l'histoire principale, collecter divers éléments (objets souvenirs, notamment) mais aussi effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus tarder, voici(attention, certains intitulés peuvent spoiler) :Pour conclure, rappelons queest disponible sur PS5, Xbox Series et sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :