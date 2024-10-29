Dragon Age: The Veilguard : Heure de sortie en France sur PC et console

Très attendu, Dragon Age: The Veilguard est sur le point de paraître. Retrouvez son heure de sortie en France, sur PC et console, pour en profiter le plus vite possible.
Annoncé il y a plusieurs années, Dragon Age: The Veilguard
est revenu sur le devant de la scène en 2024, en promettant une sortie pour cette année. Chose promise, chose due, le titre développé par BioWare et édité par Electronic Arts est sur le point de sortir, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
10 ans après le dernier épisode, Inquisition, la série revient donc et va faire parler compte tenu de l'évolution de l'industrie. Certains joueurs n'aimeront pas les nouvelles mécaniques, quand d'autres seront ravis des nouveautés. Quoi qu'il en soit, la communauté souhaite le découvrir le plus vite possible et se demande à quelle heure sortira Dragon Age: The Veilguard en France.
À quelle heure sort en France Dragon Age: The Veilguard ?
Cette question revient très souvent à l'approche du lancement d'un jeu, puisqu'une partie souhaite toujours en profiter dès le début, sans attendre plus longtemps. En règle générale, la sortie se fait à minuit, ou en fin de journée, vers 19h. Cela n'est pas le cas pour Dragon Age: The Veilguard
étant donné que son heure de sortie aura lieu un peu plus tôt, à 17 heures.
C'est en tout cas l'information partagée par Electronic Arts.
- Heure de sortie de Dragon Age: The Veilguard → 17h, le 31 octobre
Prétéléchargement Dragon Age: The Veilguard
L'attente n'est donc pas très longue, et le sera encore moins compte tenu du fait que le prétéléchargement est déjà disponible
, sur certaines plateformes.
Microsoft n'ont, effectivement, pas communiqué à ce sujet, ces derniers mois.
EA a effectivement précisé que sur Xbox Series et PS5, il était possible de le prétélécharger, dès maintenant (il faut attendre 17h le 29 octobre sur PS5). De quoi gagner du temps en sachant que le titre frôle les 100 giga-octets. Sur PC, il est impossible de le prétélécharger. Il faudra donc miser sur sa bonne connexion, ou la patience, lors de sa sortie le 31 octobre...
Rappelons que le titre ne sera pas disponible dans le Game Pass
à son lancement, mais devrait y figurer à l'avenir, d'ici quelques mois, ou années. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
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